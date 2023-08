Estudiantes jugó bien y luchó pero perdió en Brasil

Derrota injusta de Estudiantes, que jugó bien y también supo ser aguerrido, pero en estas instancias de la Copa, todo se define por detalles. Eduardo Domínguez se la jugó y sorprendió tácticamente: de visitante el Pincha suele jugar con línea de cinco defensores, así lo ha hecho a lo largo de la Copa.

Cubre todo el ancho de la cancha, se resguarda bien atrás y no resigna la vocación ofensiva y la profundidad por afuera, aunque sí algo de equilibrio en el medio. Igual, jugar a transiciones rápidas y sin entretener mucho la pelota tampoco le sienta mal. El plan fue un éxito.

Tácticamente no hubo fallas y Estudiantes de arranque se acomodó mejor en el campo. En los primeros 15 minutos, no solo fue superior y no pasó sobresaltos, algo que no es fácil jugando en Brasil, sino que además hizo méritos como para ponerse en ventaja. Pero por el contrario, se encontró 1-0 abajo.

A los 16', Corinthians pegó en su primera aproximación, y fue con un arma que le suele dar más satisfacciones que amarguras al León: la pelota parada. Centro pasado y con rosca del ex Racing Matías Rojas, que hizo dudar a Andújar, que superó a la defensa pincharrata, y que le cayó mansita por el segundo palo a Gil, una de las figuras del partido.

Luego de un tramo de incertidumbre, sobre el final del primer tiempo Estudiantes recuperó el control y la voracidad para ir hacia adelante pero no tuvo la contundencia que tantas veces se le destacó. Las más claras las tuvo José Sosa, quien estrelló un excelso tiro libre en el palo. El complemento se dividió entre tramos de superioridad para los argentinos, y otros de palo a palo, donde allí sacaron rédito los brasileños.

El ingreso de Gustavo fue determinante en el Timao, pero a favor del Pincha: el extremo falló las dos ocasiones más claras que tuvo Corinthians en el segundo tiempo. Primero porque Santiago Núñez sacó casi en la línea un sutil remate de derecha, y en segunda instancia, errando un insólito gol teniendo el arco libre tras un buen desborde Ángel Romero.

Ya sin poder manejar la pelota, Estudiantes se encontró en el final entrando en la vorágine que le proponía el local, y en ese apuro potenciado también por la desventaja, abusó de los centros. El Pincha suele tener material para recurrir a esa vía, pero sin Boselli ni Carrillo en cancha, y ante una férrea defensa brasileña, compuesta por varias torres difíciles de voltear, terminó siendo inofensivo.

Quizás lo más justo hubiese sido el empate. Lo cierto es que en Estudiantes debe prevalecer la sensación de que tranquilamente puede revertir la serie jugando como local, así como se pudo haber llevado un premio mayor de Brasil. El próximo martes, en UNO, el Pincha deberá mostrar su mejor versión para dar vuelta la historia y meterse en semifinales.