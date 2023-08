Estudiantes de La Plata liquidó el trámite y está en cuartos

Estudiantes se impuso sin atenuantes. En el partido y en la serie. Es que salvo en el primer tiempo de la ida, Goiás no le puso resistencia alguna, el mérito del Pincha fue saber aprovecharlo pero sobre todo, pegar en los momentos indicados de ambos encuentros. Así, firmó un contundente global de 5-0.

Ante una diferencia de tres goles, los brasileños debían pegar de entrada para envalentonarse y poder soñar con la remontada. Sin embargo, fue el León el que arremetió de arranque: cuatro minutos pasaron para que Estudiantes abra el marcador con un bombazo de zurda de Benedetti que se clavó contra el palo.

Eduardo Domínguez tiene variantes de sobra, no solo en nombres y características, que le permiten no atarse a un solo esquema o un solo plan de juego, si no también en recursos. Puede lastimar con pelota parada, atacando por las bandas y terminando con centros de un lateral y el otro carrilero diagonalizando al área, entrar con toques por dentro, o aprovechando el buen pie de algunos apellidos para patear desde afuera.

Por el contrario, si algo no tiene Goiás es recursos y variantes. En ningún momento durante los 180 minutos encontró la vuelta para lastimar, sí por pasajes para incomodar y anular al Pincha, pero nunca para generar peligro. Cuatro goles abajo en la serie, lo único que tuvo en el primer tiempo fue un centro venenoso que controló Andújar.

Y a Estudiantes, con el reloj como gran aliado y una abultada distancia en el marcador aún sin mucho esfuerzo, le alcanzaba simplemente no ser sometido. En el comienzo del segundo tiempo terminó de aplastar al Esmeraldino, con otro zapatazo, esta vez de Benjamín Rollheiser, que se colgó de un ángulo. Los 40 minutos restantes estuvieron de sobra.

Para salir campeón no hay que ganarle a todos, hay que ganarle a los que te tocan. Y el azar ha sido favorable para el equipo pincharrata a lo largo del certamen. Sin embargo, Estudiantes afrontó con seriedad cada partido y, sin sobrarlos, los terminó ganando cómodamente.

Ahora se encontrará con un rival de fuste como Corinthians en cuartos de final, que tiene el mismo objetivo: ganar la Copa Sudamericana. Respetarlo sí, temerle no. El León tiene con qué sacar pecho y ya lo demostró.