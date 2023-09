Estudiantes y San Lorenzo igualaron en un partido triste

Ni uno ni otro supo como quebrar al oponente. El local jugó bien hasta el área de enfrente pero de ahí en adelante hizo todo mal. Tuvo mucho más el balón pero no generó peligro. San Lorenzo, en tanto, viajó a La Plata con la intención de sumar algo y se fue conforme con el punto obtenido.

Recién intentó algo en ataque en la parte complementaria, sobre todo cuando su oponente quedó con un hombre menos por la expulsión de Fernando Zuqui a siete minutos del final del tiempo reglamentario.

Casi no hubo llegadas de riesgo a lo largo de la primera mitad. De hecho las únicas fueron a través de algún centro al área que no encontró su destino final. Estudiantes fue un poco más pero careció de profundidad y no inquieto a Augusto Batalla.

Con volantes de buen pie como Benjamín Rollheiser y José Sosa, a los que se sumaron en la recuperación Santiago Ascacíbar y el Corcho Rodríguez, el Pincha manejó la pelota, haciendo escalar a sus laterales e intentando buscar a Mauro Méndez, su único delantero de punta.

Pero el uruguayo casi no recibió la pelota porque lo bueno que hizo el local en el medio, se diluyó al llegar al área: terminó la mayoría de sus jugadas con centros que no provocaron peligro para el arco del equipo de Boedo.

San Lorenzo estuvo bien plantado abajo, pero el arco rival le quedó lejos. Apostó a buscar a Nahuel Barrios y salir rápido de contragolpe, pero la estrategia no le rindió frutos.

Con escasa posesión del balón, el equipo de Rubén Darío Insúa trató de bajarle el ritmo al encuentro y en esa primera mitad lo logró, cortando mucho con infraccion los circuitos ofensivos de su adversario.

En la parte complementaria el partido fue más equilibrado. Siguió siendo más el elenco orientado tácticamente por Eduardo Domínguez, pero San Lorenzo también intentó y el trámite se hizo más de ida y vuelta.

La más clara la tuvo el local a poco menos de diez minutos del cierre cuando Batalla salió mal a buscar una pelota aérea y finalmente, tras un toque corto de Méndez, Gonzalo Luján salvó su valla cerca de la línea de gol.

Sobre los 38 se fue expulsado Fernando Zuqui por doble amarilla y quedó todo a merced de San Lorenzo. Pero al Ciclón le servía el empate y no se desesperó en buscar la victoria. Terminó sumando una unidad en una cancha difícil que le permitió mantener el invicto en el certamen y seguir a un paso de zona de playoffs.

Estudiantes mereció algo más, pero pagó cara su falta de profundidad. Y con tan solo dos puntos en cinco fechas disputadas empieza a complicar seriamente su clasificación entre los cuatro mejores, además de tambalear en la tabla anual. Por ahora sigue en Sudamericana, pero no estará por mucho tiempo más si no empieza a sumar de a tres.