Eugenio Mena estará ausente tres semanas por un desgarro

El defensor se perderá los partidos clasificatorios rumbo al Mundial de Qatar 2022 que el seleccionado chileno deberá afrontar durante octubre ante Perú (fecha 11), Paraguay (fecha 5) y Venezuela (fecha 12).

Mientras que en el torneo local se perderá los choques ante Estudiantes de La Plata, Patronato y Platense, por las jornadas 14, 15 y 16, respectivamente.

"Los estudios realizados esta tarde a Eugenio Mena dieron como resultado una lesión muscular en el bíceps femoral derecho", así lo confirmó Racing mediante un parte médico oficial.

Mena se reincorporará recién en la fecha 17, cuando la Academia visite a Unión de Santa Fe el próximo 20 de octubre.

El entrenador Claudio Ubeda deberá decidir su reemplazo. Los que están en la lista son: Fernando Prado, que lo reemplazó ante el Bicho, Ignacio Galván y Gustavo Cortez.

Por otra parte, el delantero Darío Cvitanich anunció que se despedirá del club en diciembre de este año: "Es un ciclo cerrado, hay que dar un paso al costado. Obviamente no esquivar la responsabilidad de este momento. Siempre dije lo mismo, voy a dar la cara. Voy a respetar la camiseta de esta institución hasta el último día que me toque estar, que es el 12 de diciembre"



La Academia no está atravesando un buen momento futbolístico y Cvitanich mostró su descontento: "Tendremos que levantar muchísimo el nivel individual y tratar de dejar de perder prestigio, de entrar boludos como entramos".



El delantero no solo habló de su salida sino que también hizo referencia a la posible despedida de Lisandro López: "Ojalá que Lisandro se quede, son tipos que realmente sirven para el día a día. Entiendo su fastidio y su enojo, es el sentimiento de todos".