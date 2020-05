Si en 2020 no se pueden concluir las competencias en curso utilizarán el calendario del año próximo para completarlas. De ese modo, el sistema de clasificación pautado por AFA según la tabla actual quedará en la nada.

Si bien en la Conmebol se ajustan a lo anunciado formalmente, los directivos de competencias evalúan un plan B en caso de que las autoridades sanitarias de la región no acuerden al mismo tiempo el regreso a la actividad deportiva. Si no pueden reanudar las copas Libertadores y Sudamericana, correrán los partidos a 2021 y de esta manera el año que viene no habrá nuevas ediciones.