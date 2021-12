"Propusimos ante el juez que haya elecciones el 20 ó 27 de febrero con la participación de las tres listas para garantizar la mayor posibilidad de participación pero ellos nos dijeron que no", explicó Doman.

"Hubiéramos preferido un acuerdo de partes para evitar la angustia de los hinchas de Independiente", lamentó.

Doman presentó su lista con varios dirigentes de Juntos por el Cambio como Néstor Grindetti (intendente de Lanús), Cristian Ritondo (diputado nacional) y también el periodista deportivo Juan Marconi, hijo del ex árbitro y sindicalista Guillermo Marconi.

A su vez, el ex conductor de Intratables descartó que se celebren las elecciones este domingo y sin su lista porque la gente del Interior "tampoco podría participar".

"Los hinchas me paran en la calle y me preguntan qué va a pasar. Por eso queríamos ponerle una fecha a las elecciones y no se pudo dar", relató.

El otro conflicto al que se enfrenta Independiente es la continuidad o no de Julio César Falcioni como entrenador, ya que su contrato vence este 31 de diciembre y en el caso que se posterguen las elecciones lo deberá negociar el actual oficialismo de Hugo Moyano.

"Si yo fuera presidente y pasa esta situación, yo invito a todos los candidatos y armo una mesa de diálogo para consensuar un entrenador y un director deportivo. Me haría cargo de lo que no decido", deslizó.

"El negocio mío sería quedarme viendo de costado y echarle la culpa a la dirigencia actual por la decisión deportiva que tomen ahora. Quiero escuchar a Julio César Falcioni en privado primero, quiero saber si quiere seguir y buscar un consenso", adelantó.

Por otro lado, Doman se animó a proponer su nombre: "El candidato natural es Eduardo Domínguez para Independiente pero no hablé con él todavía porque estoy con todo el tema judicial".

Sin embargo, el ex entrenador de Colón de Santa Fe continuaría su carrera en el Inter de Brasil.