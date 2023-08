El jugador se realizó la revisión médica en la mañana de este martes y durante la tarde firmaría su contrato. "Tenía muchas ganas de venir desde que me llamó Rubén. Ya estoy recuperado al 100 por ciento. Había jugado unos minutos ante Lanús y después tuve un desgarro. Insua me manifestó sus ganas de contar conmigo y al escuchar sus palabras fue muy importante la confianza que me transmitió", declaró Girotti en rueda de prensa luego de los exámenes físicos.

Luego, cerró: "Con Augusto Batalla tuvimos muchas charlas. Puede ser que haya influido un poco, pero yo tenía muchas ganas de venir. Le dije que se quede, pero sé que su situación es un poco compleja".

El sábado finalizó el periodo de inscripciones que permitía anotar hasta cinco jugadores en la lista de buena fe de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). El Ciclón jugará este jueves ante San Pablo los octavos de final de la Copa Sudamericana y luego irá a Brasil la semana próxima para cerrar la llave.