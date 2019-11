Al principio se van a estudiar, pero tenemos mucha confianza en este equipo y el cuerpo técnico que viene dando alegrías constantemente; ojalá se nos dé. Será difícil como toda final única porque no tenés más que este partido, entonces hay que dar todo.

Oscar Ruggeri: "Para ganar la Copa Libertadores necesitás un equipo de hombres"

Para mí, el partido más difícil que tuvo River en su historia fue la final de Madrid del año pasado, porque fue ante Boca, el clásico rival. Pero como lo ganaron, te dicen que el más difícil será esta final contra Flamengo. Si analizamos los últimos partidos River, hay que decir la verdad, que no está jugando bien, pero son finales estas y viene con la misma base, con los mismo jugadores desde hace muchos años. Flamengo ha invertido muchísimo, puso todo y veo a los hinchas (del club brasileño) embalados, como que ya está ganada la Copa, pero yo no lo veo tan así. Y ésa es una pequeña ventaja que puede tener River.

Para ganar la Copa Libertadores necesitás un equipo de hombres, como cuando la ganamos nosotros en el Mundial de México de 1986, que teníamos una presión gigante encima. No sé si los jugadores de Flamengo tienen eso que sí tiene el River de Gallardo.

Juan Pablo Sorín: "En las finales, lo veo más acostumbrado a River"

La final única es un escenario inédito. Tiene un poco de aroma a Copa América, a Mundial, que llegan las hinchadas, invaden las ciudades y los jugadores quieren saber cómo es la cancha, porque no es tu lugar, tu vestuario y no tenés tiempo de equivocarte, pero es especial. River está más acostumbrado a estas finales. Del otro lado vienen con sequía y ojalá sea una noche inspirada para River. Yo no creo en los favoritismos. Flamengo llega mejor por lo que hizo en el campeonato local y cada vez juega mejor, aunque con Vasco da Gama, por el torneo local, sufrió mucho en defensa.

Se podría decir que a nivel de favoritismo, están parejos y las individualidades quizás están mejor del lado de Flamengo y la mentalidad y todo lo emocional está más del lado de River. Marcelo Gallardo conquistó títulos y le devolvió a River la identidad que tal vez se había perdido. Cambian los jugadores y el equipo sigue siendo competitivo. Así es que el hincha de River lo agradece.

