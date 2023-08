Fernando Gago: "Tenemos una linda posibilidad de pasar de ronda"

"El resultado es relativo, podemos decir que fue bueno, pero también malo porque queríamos la victoria. Ahora jugamos en nuestra casa y tendremos la chance de aprovechar ese factor", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Y siguió: "No lo llevo a lo personal, lo llevo a lo que es la institución. Tenemos una linda posibilidad de pasar de ronda y eso es lo importante, en qué rango me queda a mí no sirve porque no me gusta hablar de mi".

En cuanto al desarrollo del juego en La Bombonera, Gago analizó: "Por momentos estuve conforme y por momentos siento que nos faltó para cortar espacios".

Por su parte, el arquero Gabriel Arias, de buena actuación en La Bombonera, comentó que a su equipo "le faltó jugar un poco más".

"Ahora hay que descansar, corregir detalles, e imagino un partido peleado para la revancha", comentó.

Además, el capitán de la Academia, Leonardo Sigali, destacó que "es una llave muy dura, con dos entrenadores muy tácticos".

"El equipo mostró garra y unidad", sostuvo.