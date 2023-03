"Antes del partido no lo saludé porque no lo vi, y después del partido no estaba en la cancha porque me habían expulsado. De hecho, cuando pasaron los incidentes, salí del vestuario, fui a la zona de la cancha y él ya no estaba. Igual, saludé a Pinola, al preparador físico y a otros jugadores. Hablé con Ponzio y le pedí disculpas porque no pudieron salir en una buena situación", explicó en primer lugar Kudelka en diálogo con ESPN, para justificar ese accionar del que se "quejó" Demichelis en la conferencia de prensa.

Pero la historia no quedó ahí. Claramente molesto por las declaraciones de su colega, el técnico de Lanús fue más lejos e hizo una referencia a Gallardo en la que lo enalteció por sus modos y, consecuentemente, le pegó indirectamente al ex-defensor de la Selección Argentina. "Me vino a la mente una comparación: su antecesor, un señor como Marcelo Gallardo, lleno de títulos, los técnicos que lo enfrentábamos queríamos ese partido para saludarlo y él acortaba las distancias. No se sentía en un trono donde había que generarle pleitesía: él venía a saludarnos", disparó.

"Nosotros, que probablemente nunca lleguemos a dirigir a un club tan grande como River, y tantísimos otros entrenadores de Argentina y el mundo que apetecen y nunca llegarán, entendemos que esa gente que logra el lugar de privilegio tiene que estar acorde y no debe hablar de gente que no conoce. Me duele muchísimo, soy una persona muchas veces emocionalmente incorrecta, pero nunca dejo de saludar a nadie", continuó.

No obstante, posteriormente aclaró: "No estoy enojado con el entrenador de River, no lo conozco. Este señor está dirigiendo un Fórmula 1, con todo el eco que produce. Hay que tener cuidado con lo que se dice porque lo escucha tanta gente que hay que decir las cosas como son. Creo que por un mecanismo de defensa por cómo jugó River, en su conferencia dice o da a entender que Lanús le apagó los aires acondicionados, cosa que me duele como persona porque parece que estamos buscando un paliativo para ganar el partido. El aire acondicionado se cortó en todo el estadio, ni nosotros tuvimos".

Kudelka, sobre el planteo de River contra Lanús: "Fue defensivo"

Saliendo del tema extra futbolístico, Kudelka también analizó lo que fue el partido en el Sur y se refirió al planteo de River: "Me sorprendió cómo jugó, fue un equipo defensivo. Le dio sus réditos, hay que respetarlo. Pero elaboramos una estrategia pensando en que nos iban a presionar alto e iban a salir a buscar el partido, pero con ese 4-4-2 con Nacho junto al delantero nos sorprendió: habíamos puesto a los laterales e interiores altos para ganarle la espalda".