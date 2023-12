Gabriel Milito rechazó ser el DT de Vélez: los nuevos candidatos

Si bien todo indicaba que el Mariscal iba a convertirse en el nuevo entrenador del Fortín, terminó descartando la propuesta. También le dijo que no a Talleres.

La nueva dirigencia de Vélez, con el flamante presidente Fabián Berlanga a la cabeza, no tardó en empezar a tomar decisiones. La primera fue el desembarco del ex jugador Ricardo Álvarez como encargado del fútbol profesional. La segunda es la del entrenador, aunque el elegido dijo que no: Gabriel Milito rechazó la oferta.