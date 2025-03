Gallardo enamorado del juego de River: "Este es el ADN nuestro"

"Absolutamente es esta la representatividad que quiero del equipo en cancha. Hoy vi un equipo con una intención de ir hacia adelante, con agresividad persistente y ganas de insistir, insistir e insistir. Mismo si en algunas ocasiones quedamos mal parados", sostuvo el Muñeco.

"Ante una insistencia permanente puede pasar que quedes mal parado como nos ocurrió hoy en dos ocasiones. En la insistencia y en la búsqueda permanente, creo yo, que nos sentimos más identificados. Era muy injusto si no podíamos ganar este partido hoy: fue un partido muy muy bueno de River. Esta es la idea que tenemos que perseguir y seguir aceitando para irnos con una sensación de que lo que hicimos hoy, lo podemos hacer", agregó el DT.

image.png

"Con el contexto que veníamos, haber protagonizado el partido como lo hicimos, sometiendo al rival de principio a fin, fue muy bueno. Estoy muy contento porque si teníamos que dar una respuesta, era esta. Esperemos darle continuidad a lo que vimos hoy porque fue muy bueno", expresó Gallardo.

Luego, el entrenador insistió en "tener calma" ante los juzgamientos: "Hay algunas cosas que no dependen de uno. Lo que podemos controlar está en nuestras acciones, lo demás no. Es muy difícil controlar el pensamiento, la impaciencia, la opinión… Es muy difícil controlar lo que viene desde afuera, no lo podés hacer"

"Nosotros tenemos que tratar de estar convencidos de lo que hacemos. Los estadios emocionales de los equipos de fútbol son reales: a veces no todo sale como nosotros pensamos y es ahí dónde no tenés que perder el foco más allá de que después tenes que lidiar con un montón de cosas que vienen desde afuera. Ahí hay que tener calma para que no te invadan las cuestiones externas".

Embed

Más frases de Gallardo en conferencia de prensa

Mastantuono: "No estoy de acuerdo con que él haya manejado el equipo. Él jugó en equipo y el equipo se sostuvo porque las individualidades funcionaron y eso era lo que nos estaba costando. Hoy sentí que el equipo iba tomando buenas decisiones a partir desde que atacábamos. Mastantuono funcionó muy bien en conjunto del equipo, pero tiene 17 años. Todavía tiene un mundo por delante y sigue aprendiendo, pero en un contexto donde el equipo lo acompaña también es muy favorable para él y para todos".

Los silbidos a Lanzini: "Las cosas que dependen de uno es algo que podemos manejar, lo que viene de afuera es más difícil. No podemos controlar lo que viene de afuera (por los silbidos). El DT y el jugador convive con la exposición, la crítica y la opinión. Tenemos que aceptarlo aunque sea injusta y oportunista. Es parte del juego. Siempre existió y va a seguir existiendo. Vos mencionaste un nombre (Lanzini), hay otras cosas que van a seguir sucediendo. El fútbol da revancha permanentemente, te tenes levantar y seguir. Yo también he pasado por situaciones de reprobación y nunca me he quedado con eso: hay que levantarse y seguir".

Qué cambió después de Talleres: "No fue un problema físico. ¿Qué cambió? Cambió que el miércoles jugamos 120´ con un calor tremendo. Pero lo más importante de hoy era la respuesta mental, teníamos que romper una cicatriz mental para mostrar lo que mostró el equipo: una rebeldía y frescura diferente. Eso sucede cuándo no abandonamos el mensaje que tenemos e insistimos sobre lo que venimos haciendo. Hoy hubo representatividad absoluta sobre lo que queremos".

Sobre la tanda de penales ante Talleres: "No me preocupa. Entiendo que haya preguntas con esa negatividad, como que de alguna manera hay que ver las cosas que sucedieron negativamente y qué va a pasar si vuelve a suceder. Yo no tengo ese karma de la negatividad. ¿Qué pasa si otra vez hay definición por penales? ¿Nos agarra un ataque de pánico? No. Intentaremos que eso no suceda. Pero si sucede, hay que volver a enfrentar la situación. No hay que agarrarnos la cabeza, es parte del juego. No es para generar una psicosis negativa. Si sucede, volveremos a afrontar la situación".

La razón del primer cambio tardío ante Atlético Tucumán: "Fue porque el equipo no me daba ninguna muestra de que tenía que cambiar algo. Lo único que faltaba era el gol, porque el equipo funcionaba. Escuchaba a algunos: “Hacé cambios” y yo tenía ganas de decirle a la gente que estaba atrás: ¿No estás viendo que el equipo está jugando bien y no necesita cambios? No voy a hacer cambios cuando el equipo está jugando bien. El equipo me representaba absolutamente".

El debut de Giorgio Costantini: "Costantini es un chico que viene entrenando con nosotros. Ante la expulsión de Enzo Pérez lo sumé a la concentración y por la expulsión de Simón lo hice debutar porque necesitábamos una contención en ese sector".

La inclusión de Aliendro en el 11 inicial: "En cuanto a lo de Aliendro: en las últimas semanas tuvo algunos temitas personales y por eso estuvo un poquito relegado. Viene entrenando con normalidad y estábamos esperando a que se sintiera mejor desde su emoción personal, esperábamos que nos diera respuestas y lo hizo bien".

La llegada de Kevin Castaño: "Si todo está bien, mañana estaría volando para Buenos Aires".