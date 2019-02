Cuidadoso para responder a lo que dijo Daniel Angelici sobre que tocar fondo es irse al descenso, Marcelo Gallardo dijo que ganarle a Boca la final de la Copa Libertadores 2018 hizo olvidar el peor momento de la historia de River.

Primero se dijo “no coment” y se sonrió cuando le hablaron de que Boca era una novia despechada por los dichos de Angelici. Luego, ante el mismo tema, se puso reflexivo y sentimental por la gente de River. “No me hace nada, no sé en qué marco que se dijo eso (NdR: sobre la frase de Angelici de que “tocar fondo es irse a la B”). Yo sólo puedo decir que los hinchas de River estamos viviendo un momento de satisfacción total y que no se va a borrar nunca”, dijo este jueves el Muñeco en conferencia de prensa.