Gallardo, a los insultos con Lamolina: ¿fastidio acumulado?

El altercado ocurrió sobre el final del partido ante Godoy Cruz, ya con el resultado 0-2 que parecía destinado, porque River no podía profundizar en los últimos metros para descontar, ni con un hombre de más.

El entrenador del Millonario se fastidió con el juez principal por una serie de fallos que interpretó incorrectos y comenzó a gritarle desde el banco. Protesta va, protesta viene. Lamolina se cansó y se acercó a sacarle la amarilla.

Cuando le mostró la amonestación, lejos de bajar un cambio, el Muñeco redobló la apuesta. Siguió con los reproches y se animó a lanzarle una puteada que pudo descifrarse con la lectura de labios al quedar registrada por las cámaras de la transmisión: "Tenés los huevos para echarme, pelotudo", le tiró.

Después de ese insulto, Lamolina le sacó la roja. Pero el director técnico no se quedó de brazos cruzados. Antes de retirarse de la cancha, fue a buscar al cuarto árbitro y siguió con las protestas.

Si bien no fue bueno, el arbitraje no influyó de tal manera como para que River no pueda dar vuelta el resultado. Sino que toda esta secuencia sirvió para reflejar el hostil y embroncado momento que atraviesa Gallardo en este lapso del 2022.

Un equipo al que lo lastiman fácil, con poco poderío ofensivo, que perdió a sus joyas (Julián Álvarez y Enzo Fernández), que apenas tuvo un refuerzo. Y el delantero que llega, lo hace tarde. Condiciones que fueron transformando la cara del Millo, que siempre parecía contenta y ahora anda con ceño fruncido.