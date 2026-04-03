Gimnasia de Mendoza se lo dio vuelta a Vélez en un partidazo

El descuento llegó a partir de una pelota parada: Ezequiel Muñoz ganó en el área y puso el 2-1, un gol clave que le permitió a los mendocinos irse al descanso con vida y cambiar el ánimo de cara al complemento.

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Todo cambio en el complemento

En el segundo tiempo, el desarrollo fue completamente distinto. Gimnasia salió decidido a buscar el empate, adelantó sus líneas y arrinconó a Vélez contra su arco. La visita, que había sido superior en la primera mitad, comenzó a replegarse y a depender de las intervenciones de su arquero, Álvaro Montero.

El colombiano fue determinante durante varios pasajes del complemento, con intervenciones claves ante intentos de Valentino Simoni y Facundo Lencioni, que mantuvieron a Vélez en ventaja durante gran parte del segundo tiempo.

Sin embargo, la presión del local terminó dando sus frutos. A los 76 minutos, Lencioni ejecutó un tiro de esquina preciso y Módica apareció de cabeza para establecer el empate 2-2 y desatar la ilusión en el estadio.

Cuando todo parecía encaminarse a un empate, llegó el desenlace inesperado. En los minutos finales, Emanuel Mammana convirtió en contra de su propio arco y le dio a Gimnasia el 3-2 definitivo, sellando una remontada tan agónica como festejada.

El pitazo final confirmó una historia de dos caras: un Vélez dominante en el inicio que no logró sostener la ventaja, y un Gimnasia que reaccionó con determinación y carácter para quedarse con un triunfo que puede marcar un punto de inflexión en su campaña.