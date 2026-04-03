Gimnasia de Mendoza se lo dio vuelta a Vélez en un partidazo

El Lobo mendocino remontó un 0-2 y venció 3-2 en el Víctor Legrotaglie. Vélez dominó el primer tiempo, pero no lo sostuvo y terminó pagando caro ante un rival que reaccionó con carácter.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza protagonizó una remontada memorable y venció 3-2 a Vélez Sarsfield en el estadio Víctor Legrotaglie, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El triunfo tuvo un condimento especial: marcó el debut de Darío Franco como entrenador del conjunto mendocino.
El arranque del partido fue totalmente adverso para el local. Vélez golpeó de entrada y en apenas dos minutos se puso en ventaja con un tanto de Florían Monzón, tras una buena asistencia de Elías Gómez por el sector izquierdo.
El Fortín mantuvo el control del juego y amplió la diferencia a los 11 minutos con una acción de gran jerarquía de Manuel Lanzini, quien resolvió con un taco dentro del área y definió con precisión para el 2-0.
Durante gran parte del primer tiempo, el equipo visitante dominó con claridad, manejó los tiempos del partido y generó peligro ante un Gimnasia que no encontraba respuestas. Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial comenzó a gestarse la reacción del Lobo.
El descuento llegó a partir de una pelota parada: Ezequiel Muñoz ganó en el área y puso el 2-1, un gol clave que le permitió a los mendocinos irse al descanso con vida y cambiar el ánimo de cara al complemento.
En el segundo tiempo, el desarrollo fue completamente distinto. Gimnasia salió decidido a buscar el empate, adelantó sus líneas y arrinconó a Vélez contra su arco. La visita, que había sido superior en la primera mitad, comenzó a replegarse y a depender de las intervenciones de su arquero, Álvaro Montero.
El colombiano fue determinante durante varios pasajes del complemento, con intervenciones claves ante intentos de Valentino Simoni y Facundo Lencioni, que mantuvieron a Vélez en ventaja durante gran parte del segundo tiempo.
Sin embargo, la presión del local terminó dando sus frutos. A los 76 minutos, Lencioni ejecutó un tiro de esquina preciso y Módica apareció de cabeza para establecer el empate 2-2 y desatar la ilusión en el estadio.
Cuando todo parecía encaminarse a un empate, llegó el desenlace inesperado. En los minutos finales, Emanuel Mammana convirtió en contra de su propio arco y le dio a Gimnasia el 3-2 definitivo, sellando una remontada tan agónica como festejada.
El pitazo final confirmó una historia de dos caras: un Vélez dominante en el inicio que no logró sostener la ventaja, y un Gimnasia que reaccionó con determinación y carácter para quedarse con un triunfo que puede marcar un punto de inflexión en su campaña.
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