Gallardo, picante: "Sólo deseaba regalarle al hincha el triunfo con Boca"

"Los futbolistas no son robots. Sienten, viven, sufren y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No es fácil, así como no fue fácil ganar la Libertadores. Llevamos muchos días de desgaste y eso lo hemos sentido. No vemos la hora de volver a Buenos Aires y que termine el año de la mejor manera. Queremos disfrutar de lo que hemos obtenido con Boca, que fue increíble y tomarnos unas cortas vacaciones para descansar y volver a pensar en el año que viene", soltó el DT de River.

Y ahí vino el mensaje para los hinchas y la chicana a Boca: "Mi mensaje para la gente, antes de ir a Madrid, fue que nosotros íbamos a tratar de defenderos adentro de la cancha e íbamos a tratar de regalarles este triunfo, que en definitiva fue el triunfo que nos va a marcar para la historia a todos los futbolistas, a nosotros como cuerpo técnico y al hincha como representante de esta institución. Lo único que deseaba era que nosotros le podamos regalar al hincha esa victoria con Boca".

Embed "SÓLO DESEABA REGALARLE AL HINCHA EL TRIUNFO CON BOCA"#MundialDeClubesxFOX - Gallardo fue claro, vencer al clásico rival era el máximo objetivo. pic.twitter.com/dq1cZM8sEQ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 21 de diciembre de 2018

Luego se refirió a los festejos del domingo 23 en el Monumental con el pueblo millonario: "Ahora nos embarcamos para volver y poder vivir y tratar de disfrutar del gran logro que hemos conseguido antes de venir acá, que no no pudimos hacer ni vivir con nuestra gente. Sí con muchos hinchas que llegaron a Madrid, que han venido hasta acá, nos hemos cruzado, pero no con el gran resto de la gente que va a querer disfrutar del logro obtenido. Vamos a tratar de poder hacer un día bonito. Al hincha le cumplimos, el hincha está feliz, hubiese querido más pero estamos muy felices de haber obtenido eso".

Más tarde, el Muñeco destacó el trabajo y entrega de sus futbolistas: Quiero agradecerles por el año que hemos vivido, porque fue un año largo, porque fue un año en el cual nosotros teníamos dos objetivos muy claros: en marzo fue la Supercopa nuestra, en Argentina, con la victoria frente a Boca, y el segundo semestre, que es este, terminar levantando la Libertadores. El plus fue también ganársela a Boca. Entonces, qué les puedo pedir a los futbolistas que se han brindado por completo, que han trabajado duro, que han sido muy respetuosos, que han sido nobles en todo este camino, no se han desenfocado nunca y nos han tratado de desenfocar, nos han tratado de desestabilizar con todas las cosas que han pasado".

Y enseguida, Gallardo dejó en claro que no le importó perder con el Al Ain: "El que no es argentino no va a entender lo que es una final de Libertadores contra Boca, el rival de toda la vida. Y perder contra el Al Ain no representa para nada lo que siente el hincha, lo que vivimos después de la final de Madrid".

En el cierre de la conferencia, el técnico de River cruzó nuevamente feo con un periodista, por una pregunta que no le gustó. ¿Qué le consultaron? Lo siguiente: Cómo creían que los iban a recibir los simpatizantes tras quedar afuera del Mundial de Clubes en semifinales.

Después de escuchar la pregunta, Gallardo le dijo Lucas Martínez Quarta (acompañó al DT en la conferencia), "dejá que yo la contesto" y arrojó:

"Yo creo que recién conteste la pregunta que hacía su colega. Yo entiendo que el haber perdido en las semifinales de este Mundial de Clubes, que para nosotros es importante... Por ahí no escuchó lo que yo estaba diciendo anteriormente. Dije que es un privilegio estar en el Mundial de Clubes. No es fácil estar acá, no es fácil ganar la Libertadores, pero como se dio nuestra Copa... Tengo que repetir todo de nuevo porque parece que no escuchaba. Como se dio nuestra Copa Libertadores, la logística porque nos quitaron la localía, tuvimos que jugar dos semanas después de lo pactado, pasaron muchas cosas. Ahora lo que menos me interesa ahora fue haber perdido el partido con Al Ain porque no lo vamos a cambiar", bramó, caliente.

Y completó: "Me tengo que aferrar a todo lo vivido, que fue mucho, y a la felicidad por todo lo que nos pasó. Es una conquista muy importante para nuestros hinchas, que están muy felices y nos van a hacer llegar el afecto que significó esa gran victoria".