“Leo va a jugar el jueves y el equipo lo tengo en la cabeza me faltan definir algunas cositas, pero le digo que Ponzio va a estar desde el arranque pero no les voy a contar más nada, tampoco vamos a mostrar todas las cartas”, dijo el DT.

Luego agregó las explicaciones de porqué juega cuando no venía siendo titular: “Tal vez no está para todo el partido, pero necesito su experiencia, sus ganas, el espíritu y, si bien, hace varios partidos que no juega, él tiene deseo de estar y será importante. Desde lo futbolístico necesitamos al mejor Ponzio en el tiempo que esté en el campo de juego, que tenga ese empuje y lo necesitamos atento a los circuitos de contragolpes de Paranaense”.

Luego hablo de varios temas más en la previa de la final con Paranaense. Sobre el partido dijo: “Va a ser un partido distinto, estoy convencido que va a ser diferente porque tenemos la necesidad de dar vuelta el resultado. No hicimos un buen partido y también creo que vamos a tener una postura opuesta saliendo a buscar el partido, asumiendo el protagonismo ante un rival fuerte y duro, pero sabemos que podemos hacerlo”.

Sobre la historia, la gente y la localía dijo: “Más allá de la historia y entender el plus y la calidad de las definiciones en nuestras casa, lo que está latente es el deseo de ganar la copa porque es un objetivo y hay una sintonía especial.Las cosas pasan por algo y nos costo hacer pie allá y se vio que a pesar de eso tampoco nos pasan por arriba. Sabemos que perder cuando jugamos mal y que ganamos si funcionamos bien y también está el plus de los hinchas y todos lo saben”.

Sobre las formas de jugar la final dijo: “A mi me gustan las formas por más que sean finales. Hay que jugarlas con determinación y estando presente en cada una de las situaciones que se pueden dar. Lo primero es estar convencido y sostenernos con valores mentales y claro que me imparta la forma porque si llevamos a cabo lo que queremos hay más chances y ha sucedido en muchas finales. Un gran equipo gana partidos importante y este equipo lo ha hecho”.

Sobre el disfrute de la final, dijo: “Disfruto de estar en la antesala de una copa más porque no es algo fácil y se los dije a los jugadores que no hay naturalizar que estemos acostumbrado a jugar finales, esto no es natural. Nosotros la vivimos y es un privilegio. Eso se disfruta todo y hasta cuando no estamos cómodos como ahora con el resultado qué hay que jugar al cien para darlo vuelta. Después de ganar disfruto también pero luego del partido”.

Sobre el estímulo de una nueva final dijo: “Volver a estar en una final es un estímulo muy grande entiendo que es difícil repetir lo qué pasó en Madrid con todo lo qué sucedió el año pasado, pero eso nos alimenta a seguir compitiendo y en eso estamos y lo saben todos los integrantes del plantel”.

Sobre la selección y lo convocados dijo: “Que River tenga 4 jugadores en la selección no es poco es un orgullo para todos, para ellos también, para el club y para el cuerpo técnico, lo mismo con los chicos del sub 20”.

Sobre el funcionamiento y las sensaciones dijo: “Siento cosas y las digo y los jugadores lo saben qué hay que cambiar el juego porque no jugamos bien en Brasil. Pero no hay jugadores puntuales. Nosotros nos basamos en el funcionamiento del equipo, no en las individuales, siempre se destacó el equipo y es muy difícil hablar de nombres propios y en eso nos vamos a sostener. Vengo viendo que están bien y entusiasmado para quedarnos con la Copa en casa”.