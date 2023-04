Garnacho renovó con el United mientras sueña con jugar el Mundial

Garnacho ya recibió la negativa del club y de su entrenador para ponerse a disposición de la Selección Argentina Sub-20, aunque no pierde las esperanzas y continuará luchando para que la institución le cumpla el sueño de defender los colores de su país en la inminente Copa del Mundo.

"Desde que me sumé a este club, soñé con mi debut, con jugar en Old Trafford, anotar mi primer gol y ganar trofeos con este escudo en mi pecho. Estoy muy orgulloso y emocionado por haber experimentado esos momentos, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso de mi viaje. Estamos agradecidos por esta chance de continuar nuestra estadía en Manchester United y ya comencé a trabajar en pos de los próximos objetivos", expresó Garnacho luego de firmar su nuevo vínculo junto al técnico Erik ten Hag.

Al ser consultado sobre el entrenador de los Diablos Rojos, Garnacho señaló: "Tanto él como el cuerpo técnico me han ayudado a mejorar en muchas formas y con su apoyo me desarrollo cada día para ayudar al equipo a ser exitoso. Espero con ansias el futuro y no puedo esperar para crear más recuerdos especiales con este grupo y nuestros increíbles fanáticos".

Garnacho, de 18 años, recibió la negativa del técnico para liberarlo y dejarlo ir a la Selección Argentina Sub-20.

"La verdad que no lo veo", afirmó el director técnico en su última conferencia de prensa cuando se le consultó sobre la chance que tiene el argentino de disputar la próxima Copa del Mundo, que se disputará en el país.

Ante este panorama, Garnacho continuará recuperándose de su lesión y espera que la AFA mueva sus influencias para ver si se puede destrabar la situación y poder vestir la camiseta albiceleste.