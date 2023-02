Burgos, exarquero riverplatense de la década del '90 e histórico ayudante de campo de Diego Simeone en Atlético Madrid, continuó en diálogo con Bendita Afición: "Yo no me pongo techos para nada y sé que hay tiempo. El fútbol coloca a los componentes en su lugar, siempre es así. Si no es ahora, será otro año, el otro año o el otro año".

En esa línea y fiel a su estilo, sostuvo: "Mi idea es hacer el camino que me propuse, sino no hubiese sido Germán Burgos. Si yo no me propongo como primer entrenador, entonces no sería yo. Es buscar tu sueño y tu vida. Ahora quiero que me insulten a mí. Me cansé de que me aplaudan".

Burgos tiene dos breves experiencias como entrenador principal: en 2021 en Newell's Old Boys (su ciclo duró apenas 15 partidos de los cuales ganó 4, empató 6 y perdió 5) y en 2022 en Aris de Salónica de Grecia (de 19 encuentros, 12 triunfos, 2 empates y 5 caídas).