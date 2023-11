En primer lugar, Cano se mostró "tranquilo, disfrutando el presente" a tres días de la final. "Sabemos que no es nada fácil llegar hasta aquí. Pero estoy tranquilo, disfrutando y trabajando mucho en esta semana para tomar todos los recaudos necesarios para poder hacer nuestro mejor juego y poder ganar, que nos preparamos para eso", explicó el goleador.

"Va a ser un partido muy competitivo. Sabemos lo que significa enfrentar a un equipo argentino. Cada partido es especial. Hay que disfrutarlo, saber que Boca es un equipo muy copero, con jugadores muy buenos, que tiene mucha historia en la Libertadores. Hay que respetar mucho al rival. Va a ser un partido decisivo, muy especial para mí por ser argentino", aseguró el nacido en Lomas de Zamora.

Luego, agregó: "Hay que jugar concentrados y saber que no va a ser nada fácil. Tanto Boca como Fluminense quieren ganar esa copa, es normal. Estamos trabajando muy bien, sabemos que ellos son un equipo muy calificado, nosotros también. Hay que tomar muchos recaudos. Son 90 minutos muy intensos y sabemos que tenemos que estar muy concentrados para ser mejores y ganar la Copa. La merecemos, como todos, por todo lo que hicimos este año".

Por último, se refirió a su caso en particular, que a los 35 años tiene la chance de ser campeón de América como máximo goleador del certamen: "Es un momento muy importante en mi carrera, para mí sería algo histórico poder ser campeón de América. Sería un reconocimiento al trabajo del equipo, individual. Sería magnífico, extraordinario por todo lo que Fluminense está haciendo esta temporada en la Libertadores. Sería histórico para mi carrera. Poder hacer 12 goles no es nada fácil, es muy difícil. Estoy pasando un buen momento, disfrutando el presente. Trabajé mucho para llegar acá, ahora es disfrutar y jugar, que es lo que más me gusta hacer".

El agradecimiento de Cano a Riquelme

A fines de julio, Fluminense enfrentó a Argentinos Juniors en octavos de final de la Copa. Para el partido de ida, en La Paternal, fue Boca el club que le cedió sus campos de entrenamiento para que se preparen para el enfrentamiento. Pero eso no fue todo, sino que el propio Riquelme los recibió y les regaló camisetas.

"Le agradezco por abrirnos las puertas del club. Después del entrenamiento, se acercó a darnos un abrazo, nos dio de regalo una camiseta de él firmada. Román es una persona muy humilde, muy transparente. Estuvimos charlando de Boca, la Selección Argentina, que él tiene elecciones a fin de año. Un momento que va a quedar en mi corazón porque no lo conocía y sabemos todo lo que representa Riquelme. Siempre estaré agradecido", recordó Cano de aquel momento.

Por otro lado, aseguró que será un duelo especial, ya que parte de su familia es hincha de Boca: "Muchos sentimientos encontrados en mi familia, hay muchos bosteros. Es normal. Ellos lo toman con tranquilidad. Por un lado me apoyan a mí, por otro lado son hinchas de Boca desde que nacieron. Uno lo toma con mucha tranquilidad. La familia es la que siempre va a estar, independientemente de los colores. Yo sé cómo me quieren, y eso es lo más importante".