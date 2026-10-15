Gianluca Prestianni dio dos asistencias en la goleada de Benfica en la Europa League

En el segundo tiempo, el Celtic consiguió descontar por intermedio de Camilo Durán, pero el Benfica sostuvo la diferencia y terminó de sellar la goleada a los 89 minutos, cuando el griego Vangelis Pavlidis marcó el 4-1 definitivo. Claudio Echeverri, el otro argentino del conjunto portugués, ingresó durante el complemento y sumó una nueva participación con el equipo. Prestianni, en tanto, continuó involucrado en las acciones ofensivas.

La actuación se suma a un gran comienzo de temporada para el joven argentino, que se afianzó en el Benfica y llegó a este encuentro con ocho goles y cinco asistencias en 14 partidos. Además, venía de marcar su primer gol con la Selección Argentina en la goleada 7-0 frente a Burkina Faso durante la reciente fecha FIFA. Con el triunfo ante Celtic, el conjunto portugués alcanzó los seis puntos en dos presentaciones en la Europa League, tras haber derrotado 2-0 al Milan en el debut.