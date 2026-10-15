Gianluca Prestianni dio dos asistencias en la goleada de Benfica en la Europa League

El volante argentino brilló en el triunfo por 4 a 1 de su equipo al Celtic por la segunda jornada de la fase regular del certamen europeo.
Gianluca Prestianni fue una de las grandes figuras de la goleada 4-1 del Benfica sobre Celtic de Escocia, por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League. El argentino, de 20 años, aportó dos asistencias en el primer tiempo y volvió a destacarse en el equipo portugués, que consiguió su segundo triunfo consecutivo en el certamen.
El ex Vélez fue protagonista desde el comienzo en el Estádio da Luz. Después de que el colombiano Jhon Durán abriera el marcador de penal, Prestianni apareció a los 23 minutos para iniciar la jugada que terminó con el segundo tanto. El argentino encontró con un preciso pase por encima de la defensa a Alexander Bah, quien recibió en soledad y definió para ampliar la ventaja del conjunto local.
Y, a los 35 minutos, Prestianni filtró una pelota entre los defensores del equipo escocés y dejó Durán en una posición ideal para marcar el 3-0 parcial. Con esa segunda asistencia, el juvenil argentino volvió a demostrar su capacidad para generar situaciones de peligro y encontrar espacios en la última línea rival.
Con la ventaja encaminada, Prestianni no se conformó con sus pases gol y también buscó su propio tanto. A través de gambetas y cambios de ritmo, intentó superar a la defensa del Celtic y estuvo cerca de convertir en más de una oportunidad.
En el segundo tiempo, el Celtic consiguió descontar por intermedio de Camilo Durán, pero el Benfica sostuvo la diferencia y terminó de sellar la goleada a los 89 minutos, cuando el griego Vangelis Pavlidis marcó el 4-1 definitivo. Claudio Echeverri, el otro argentino del conjunto portugués, ingresó durante el complemento y sumó una nueva participación con el equipo. Prestianni, en tanto, continuó involucrado en las acciones ofensivas.
La actuación se suma a un gran comienzo de temporada para el joven argentino, que se afianzó en el Benfica y llegó a este encuentro con ocho goles y cinco asistencias en 14 partidos. Además, venía de marcar su primer gol con la Selección Argentina en la goleada 7-0 frente a Burkina Faso durante la reciente fecha FIFA. Con el triunfo ante Celtic, el conjunto portugués alcanzó los seis puntos en dos presentaciones en la Europa League, tras haber derrotado 2-0 al Milan en el debut.
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