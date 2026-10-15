La Justicia de Brasil confirmó al Maracaná como sede de Vasco Da Gama-Boca

La resolución puso fin a una disputa que amenazaba con modificar la planificación del partido y obligar a la Conmebol a buscar una alternativa fuera de Río de Janeiro. Flamengo y Fluminense buscaban impedir que Vasco utilizara el estadio, al considerar que la decisión podía sentar un precedente para que otros clubes exigieran jugar allí sin contemplar las condiciones del campo. Sin embargo, el máximo tribunal brasileño no hizo lugar al planteo y dejó firme la autorización para la semifinal.