La Justicia de Brasil confirmó al Maracaná como sede de Vasco Da Gama-Boca

El Tribunal Superior de Justicia del país vecino rechazó el último intento de Flamengo y Fluminense para impedir el uso del estadio y descartó cambiar la sede de la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana.
La Justicia de Brasil confirmó al Maracaná como sede de la revancha entre Vasco da Gama y Boca, por la semifinal de la Copa Sudamericana, luego de rechazar el último recurso presentado por el consorcio que administra el estadio, integrado por Flamengo y Fluminense. El Tribunal Superior de Justicia mantuvo vigente el fallo anterior favorable al conjunto cruzmaltino y descartó suspender la autorización para utilizar el escenario, por lo que el encuentro se disputará allí el próximo martes 20 de octubre.
La resolución puso fin a una disputa que amenazaba con modificar la planificación del partido y obligar a la Conmebol a buscar una alternativa fuera de Río de Janeiro. Flamengo y Fluminense buscaban impedir que Vasco utilizara el estadio, al considerar que la decisión podía sentar un precedente para que otros clubes exigieran jugar allí sin contemplar las condiciones del campo. Sin embargo, el máximo tribunal brasileño no hizo lugar al planteo y dejó firme la autorización para la semifinal.
El conflicto comenzó porque el estadio habitual de Vasco Da Gama no reúne el requisito de capacidad, ya que cuenta con poco más de 20.000 lugares. Ante esa limitación, el club necesitaba encontrar otro escenario para recibir a Boca, pero el consorcio administrador del Maracaná se había negado a cederlo con el argumento de preservar el césped. La disputa pasó entonces al ámbito judicial y demoró la confirmación oficial de la sede.
La incertidumbre llevó a evaluar distintas alternativas para el encuentro, incluso la posibilidad de trasladarlo a Manaos, en otro estado brasileño, o a Asunción, Paraguay. La Conmebol llegó a contemplar un cambio de país ante la falta de una resolución definitiva, mientras Vasco avanzaba con sus gestiones para jugar en Río de Janeiro. El fallo del Tribunal Superior de Justicia despejó finalmente el escenario y evitó una modificación de último momento en la organización de la semifinal.
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