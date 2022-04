Gimnasia venció a Atlético en medio de agresiones tucumanas

Desde la hora del inicio que el público local inundó el campo de juego con rollos de papel y hasta lanzaron piedras hacia los futbolistas del Lobo y el asistente de Jorge Baliño, quien sorteó una clima complicado.

El equipo de Pipo Gorosito comenzó en ventaja a partir del cuarto de hora, cuando Cristian Tarragona recibió de Eric Ramírez en la puerta del área, controló de derecha y ejecutó un zurdazo al primer palo de Nicolás Campisi.

Atlético, que había adoptado la iniciativa y sintió el golpe del grito del Lobo, creció con el correr de los minutos y a falta de cinco para el descanso logró el empate: Gastón Gil Romero remató en buena posición, el cuero rebotó en el bloqueo de la defensa tripera y Marcelo Ortiz la metió con un disparo furibundo que dejó perplejo a Rey.

En el inicio del segundo tiempo comenzó lo más complicado de la jornada. Nicolás Thaller bajó a Ramírez dentro del área, para el juez primero fue un 'piletazo' pero después el VAR lo llamó y demoró más de seis minutos en resolver la situación.

Finalmente, Baliño cobró penal, los tucumanos explotaron de bronca y la gente volvió a hacer lo suyo. Lanzó rollos de papel, pobló la zona donde debía lanzarse el tiro castigo y, tras la conversión de Tarragona, un proyectil impactó en el rostro del línea N° 1.

El duelo estuvo en duda de continuar, pero siguió, Atlético no encontró la manera de recuperarse y Gimnasia se quedó con un triunfo difícil pero necesario para seguir con la esperanza de meterse entre los primeros cuatro de la zona A.

SINTESIS

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Marcelo Ortiz, Nicolás Thaller, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero y Ramiro Carrera; Ramiro Ruiz Rodriguez y Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Oscar Piris y Matías Melluso; Ramón Sosa, Agustín Cardozo, Brahian Alemán y Lautaro Chávez; Eric Ramírez y Cristian Tarragona. DT: Néstor Gorosito.

Goles en el primer tiempo: 15m Cristian Tarragona (G) y 40m Marcelo Ortiz (AT).

Gol en el segundo tiempo: 15m Cristian Tarragona (G), de penal.

Cambios: en el primer tiempo, 26m Tomás Muro por Chávez (G); en el segundo tiempo, antes de comenzar, Martín Garay por Tesuri (AT); 27m Germán Guiffrey por Ramírez (G); 33m Joaquín Pereyra por (AT), Ignacio Maestro Puch por (AT) y Eugenio Isnaldo por Risso Patrón (AT); 47m Cristian Menéndez por Lotti (AT); 54m Franco Soldano por Tarragona (G) y Guillermo Enrique por Sosa (G).

Expulsado: en el segundo tiempo, 49m Carrera (AT).

Arbitro: Jorge Baliño.

Cancha: José Fierro (Atlético Tucumán).

ATLÉTICO INCORPORÓ A FRANCISCO DI FRANCO, EXILIADO DE UCRANIA

Tras la autorización de FIFA para los futbolistas que militaban en el fútbol de Ucrania, Atlético Tucumán sumó al atacante Francisco Di Franco, que llegará a préstamo hasta el 30 de junio de este año.

Di Franco, de 27 años y que surgió profesionalmente en Boca, jugaba para el Karpaty Lviv, pero tras la invasión rusa debió abandonar el país.

La FIFA lo autorizó, como a muchos otros jugadores extranjeros, a seguir su carrera en otro club del mundo hasta el 30 de junio.

La llegada de Di Franco al "Decano" tucumano fue aprobada por el entrenador Juan Manuel Azconzábal y podrá formar parte del equipo a partir de la décima fecha de la Copa de la Liga.

En su carrera, Di Franco lució también las camisetas de Coyotes de Tlaxcala, en México, y el AEZ Zakakiou de Chipre.