Gorosito: "Es una locura jugar contra Boca en dos días"

"Nos quedamos concentrados porque jugar a los dos días es una locura. Hasta hoy teníamos posibilidades de campeonar matemáticamente, y jugar a los dos días es una locura. Vamos a quedar concentrados para que recuperen los chicos y veremos quiénes están mejor para jugar contra Boca", dijo Pipo en conferencia post partido, con mucha bronca.

Y sumó: "Mañana no vamos a hacer nada prácticamente y el miércoles vamos a jugar, una locura. Hay que aceptarlo, no podemos hacer nada". Vale destacar que el encuentro es correspondiente a la fecha 23, cuando debió suspenderse a los 9 minutos del primer tiempo por incidentes.

Además, con respecto al duelo con el Bicho, en el que Gimnasia no perdió de casualidad, el DT Tripero dijo: "Cuando no se juega bien, sumar es bueno. Tuvimos un primer tiempo malo, en el segundo, con muy poquito juego, se hizo difícil tener situaciones. En el primer tiempo ellos jugaron mejor, en el segundo tiempo cambiamos, volvimos a la línea de cuatro y casi no nos llegaron. Tenemos que mejorar, estar tranquilos de que se sumó un punto y hay que ganar los que quedan para entrar a la Libertadores".

Al mismo tiempo, aseguró que "tenemos que tener en claro que tenemos que mejorar, ahora tenemos un lindo partido contra Boca, que también está obligado a ganar, así que va a estar lindo".

Pipo se refirió a su continuidad en el Lobo

"Hemos hablado con (Gabriel) Pellegrino y con mi representante, hay muchas posibilidades de que podamos firmar. Queremos hacerlo esta semana y ayer tuvimos una muy linda charla donde la idea es que se quede (Agustín) Cardozo, (Rodrigo) Rey, (Ramón) Sosa, jugadores de Gimnasia, y sobre esa base, con (Leonardo) Morales y (Brahian) Aleman, reforzar donde creamos que tenemos que reforzar, con tres o cuatro para no tapar a los más chicos.