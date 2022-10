Gimnasia empató con Argentinos y se despidió de la pelea

En un partido más bien chato y que no entregó las emociones que prometía en la previa, el Lobo y el Bicho se respetaron demasiado y no pudieron sacarse ventajas, terminando así en un empate sin goles que no le sirve a ninguno de los dos.

Argentinos insinuó más en el primer tiempo pero en el segundo ninguno de los dos hizo méritos para ganar. Rodrigo Rey, arquero del conjunto platense, fue la figura, aunque los delanteros del equipo de Gabriel Milito también fallaron mucho en la definición.

Así, Gimnasia llegó a los 65 puntos y sigue en el cuarto puesto de la tabla anual, clasificándose a Copa Libertadores. Argentinos ahora tiene 64, y Huracán, que el martes recibe a Platense, tiene 62 y si gana puede alcanzar al Lobo. De hecho, si el triunfo es por más de tres goles, desplazaría a los de Pipo Gorosito (que todavía deben el partido con Boca) por diferencia de gol.