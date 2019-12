El candidato a presidente por el oficialismo no se aguantó los dichos de Riquelme y lanzó: "Tengo mamá y papá hinchas de Boca, soy del club antes de nacer y lo seré hasta que me muera. Mis hijos también: no tengo opción de ser de otro", fueron las primera palabras de Gribaudo.

Y enseguida, agregó: "Me gusta que estén nerviosos, porque empiezan con las mentiras. Significa que vamos bien, hay que transmitir tranquilidad, el antagonismo no sirve", sostuvo en Boca de Selección. Se vienen días movidos...".

ADEMÁS

Prohibieron a los hinchas ingresar con caretas de Riquelme a la Bombonera

¿Cuáles fueron las bombas verbales de Román contra Angelici-Gribaudo? "Es triste, hay que ser honesto. Esto es triste, tengo que pensar que es verdad que Gribaudo es hincha de Independiente, tengo que pensar que Angelici es hincha de Huracán, porque sino no pueden andar tirando la máscara de Riquelme en el piso", lanzó el 10.