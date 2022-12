Habló el papá de Alan Soñora: ¿Se queda en Independiente?

Alan Soñora sigue entrenando en Independiente y en el club se ilusionan con que renueve su contrato: Diego Soñora, su papá, se expresó al respecto.

Una de las situaciones que la nueva dirigencia de Independiente, encabezada por Fabián Doman, no pudo resolver fue la renovación de Alan Soñora: el volante queda libre a fin de año y parecía que no iba a continuar. Pero todavía no tiene club y entrena bajo las órdenes de Leandro Stillitano. ¿Entonces?