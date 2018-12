Horas claves en Boca: pros y contras de los tres candidatos a reemplazar a Guillermo

José Pekerman, Miguel Ángel Russo y Antonio Mohamed encabezan la lista, con distintos matices en cuanto a probabilidades, y es por eso que todos ellos mantendrán reuniones en los próximos días con el presidente de Boca, Daniel Angelici, quien ya anunció que no se tomará vacaciones, no sólo para definir este tema sino también el de las altas y bajas del plantel.

Evaluando los pro y los contra de cada uno, vale arrancar con José Pekerman, seguramente el de mayor prestigio internacional de los que se nombran. Su capacidad como entrenador está fuera de discusión, al punto que dirigió a las selecciones de la Argentina y Colombia (se desvinculó en septiembre), participando de tres mundiales. Y si bien es cierto que sus mejores pergaminos fueron conduciendo a los juveniles argentinos (ganó tres mundiales Sub-20), lo avalan su seriedad, su capacidad de conducción y su propuesta de juego atildado. En su contra, su edad (en 2019 cumplirá 70 años), su poco rodaje como técnico de clubes (Leganés de España, Toluca y Tigres, éstos dos últimos de México) y la escasa posibilidad de que acepte un contrato de sólo un año de extensión.

Un paso más atrás, está un hombre de la casa, ya que sabe lo que es dirigir a Boca y con éxito, pese a que sólo estuvo un año en el club. Hablamos de Miguel Angel Russo, quien viene de desvincularse de Millonarios de Colombia. Con 62 años de edad, cuenta con una vasta experiencia como entrenador, alcanzando su pico máximo precisamente en el Xeneize, en 2007, cuando obtuvo la Copa Libertadores. El primer semestre de ese año fue brillante, pero con la salida de Juan Román Riquelme (estaba a préstamo de Villarreal) le siguieron seis meses flojos, que culminaron con la derrota 4 a 2 frente a Milan, por la Copa Intercontinental, en Japón. Por ese motivo, los hinchas se dividen entre los que lo quieren y los que se resisten a su vuelta. El DT, por su parte, ya dio su veredicto: “Si me llaman, bienvenido sea”.

En el tercer escalón, por más que esté primero entre los preferidos de la dirigencia, se ubica Antonio Mohamed, quien tuvo un paso fugaz como jugador de Boca, en la temporada 1991/92. Precisamente esa experiencia lo dejó “marcado” para el hincha, porque jugando contra el club de donde surgió, Huracán, erró un gol imposible, tirando la pelota por arriba del travesaño con el arco vacío. Situación que, con el correr de los años, el propio protagonista confirmó que fue a propósito.

Más allá de esa anécdota, lo mejor del “Turco” es su corta edad, 48 años, y su buena actuación como entrenador en el fútbol mexicano, consagrando campeón a Tijuana, América y Monterrey, aunque también se lo recuerda por su paso por Independiente, con el que conquistó la Copa Sudamericana 2010. Su última experiencia fue poco feliz, ya que fue despedido rápidamente de Celta de Vigo. Los que vienen después de esos tres nombres, por más que estuvieron en la consideración, quedaron rápidamente descartados. Luiz Felipe Scolari, porque no le interesa salir de Palmeiras; Gustavo Alfaro, actual técnico de Huracán, porque dijo que “en este momento Boca no lo moviliza”; y Martín Palermo, porque pese a su afirmación de que está “para ayudar al club”, tiene escasas chances porque no quieren exponer a otro ídolo de Boca.

