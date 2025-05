"Huevo o plomo": fuerte amenaza al plantel de Gimnasia y su presidente en el predio

"Cowen, andate, huevo o plomo, con Gimnasia no", fue el mensaje de la bandera. Los jugadores lo descubrieron al llegar al predio tras volver de San Nicolás, donde sufrieron la eliminación del certamen federal. Ahora, también sin Apertura, ya que no clasificaron a octavos, los jugadores tienen licencia hasta el 29 de mayo, cuando empezaran a prepararse para el Clausura.

El hartazgo de la gente no comenzó ahora, si no que ahora volvió a estallar con la eliminación en Copa Argentina tanto por lo temprano como por ser a manos de un equipo del Ascenso. Si no que también hace unas semanas se colgaron papeles en la sede del club apuntando al presidente.

image.png

Ese resultado por Copa Argentina llevó a que el entrenador Diego Flores fuera despedido tras 90 días en el cargo. El Traductor ya había sido insultado por los hinchas en la última fecha del Apertura, durante la victoria con Platense, pero siguió por apoyo expreso del presidente.

Cowen había asumido en diciembre de 2022 y hay elecciones programadas para noviembre de este año, aunque hay que ver cómo sigue la situación que es cada vez más tensa.

De hecho, hace unos días se dieron un par de renuncias. Juan Manuel López dejó de ser el tesorero del club y a él se sumó Ariel Lombardi, revisor de cuentas titular. A su vez, el Lobo no solo afronta la pelea por no descender, sino que institucionalmente acumula varias deudas con los empleados.