Hugo Ibarra: "Ganamos un partido difícil pero todavía falta"

En cada paso que da Boca, la vuelta olímpica en la Liga Profesional parece estar más cerca. Y la sensación en el Xeneize está, porque los resultados no dejan de acompañar. "La ilusión está, pero tenemos que estar tranquilos, faltan partidos", puso paños fríos al tema Ibarra, aunque reconociendo que ellos también se sienten candidatos.

Además, el DT destacó que "el equipo está metido y compenetrado", y llenó de flores a Luca Langoni (autor del único gol en Junín). "Feliz por el gol de Langoni, se lo merece y es importante para el equipo", expresó. Y sobre el cambio, teniendo en cuenta que el juvenil llegaba con lo justo por un cuadro febril, explicó: "Langoni estaba haciendo un esfuerzo enorme y lo viene haciendo partido a partido, hay que cuidar a los futbolistas con la acumulación de partidos y para la recta final".

Por último, Ibarra fue consultado sobre la lesión de Marcos Rojo y el panorama que percibieron en el vestuario. "Marcos está tranquilo, esperaremos el informe médico", respondió.

Marcos Rojo habló sobre su lesión post partido

Sobre la mitad del primer tiempo, Rojo sintió una molestia. Minutos después, Boca tuvo un penal a favor y él fue el encargado de ejecutarlo. Tras fallar el disparo (atajó Sebastián Meza), el defensor pidió el cambió y se retiró de la cancha llorando desconsolado. "Yo ya sufrí esta lesión y todo indica que es el ligamento. Tengo la fe de que no sea nada, esperaremos mañana los estudios", dijo una vez finalizado el partido.

Además, Rojo habló de sus compañeros y se emocionó. "Desde que me caí en la cancha hasta el penal estuvieron conmigo, apoyándome, y me tocó después a mí apoyarlos a ellos hasta el final", afirmó. Y reveló, entre lágrimas: "Me dijeron que lo iban a ganar por mí, es lindo ver estos gestos de los compañeros con los que compartís todos los días, me pongo muy contento por ellos".