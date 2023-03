Hugo Ibarra: "Me voy conforme con lo que hizo el equipo"

"Este fue uno de los mejores partidos del campeonato. Fue muy extrañó que terminara 0 a 0, porque debió haber sido 3 a 3 o 4 a 4. Ellos crearon muchas situaciones y nosotros también", dijo el técnico en conferencia de prensa.

Y agregó: "No me voy con preocupaciones. Tenemos que mejorar sin dudas, pero me voy conforme con lo que hizo el equipo, por lo jugado, más en el segundo tiempo que en el primero".

Sobre la actuación del arquero Sergio Romero, Ibarra afirmó que "cumplió", pero valoró también el papel de la defensa Xeneize.

"Jugamos tres partidos en una semana. El miércoles hubo desgaste físico y anímico. Hoy jugaron los mismos y se siente el cansancio. Los cambios son para mejorar y oxigenarlos cuando los veo cansados y cuidarlos por alguna lesión", señaló el entrenador sobre la seguidilla de encuentros.