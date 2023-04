Huracán cayó con Tigre y Diego Dabove camina por la cornisa

Embed

Huracán no le encuentra la vuelta. Carece de ideas y de recursos. La confianza está por el piso, los niveles individuales bajos y el funcionamiento colectivo no aparece. Encima, el Globo no liga. Diego Dabove ya no sabe donde buscar soluciones, y cada vez camina más cerca de la cornisa. ¿Se terminó el ciclo?

Al igual que en la derrota frente a Emelec, Huracán completó unos interesantes 15 minutos iniciales, más parecidos a aquel equipo que arrancó el año con la flecha para arriba que el actual. Los quemeros intentaron plantarse en campo rival, no solo con la pelota, sino también sin ella, para evitar que Tigre ingrese en zona de gestación.

Y así, Nicolás Cordero tuvo la primera clara del partido, con una volea que se fue rozando el palo derecho de Marinelli, que tuvo pocas pero claves intervenciones. El visitante se fue pinchando, el Matador se fue acomodando y el trámite se emparejó. Durante algún pasaje, se metió más de lo que se jugó.

Y sobre el final del primer tiempo, Armoa le dio una piña al mentón a Huracán: Juan Gauto controló mal un pelotazo y Tigre salió de contra por derecha, Facundo Colidio enganchó hacia dentro y habilitó al paraguayo, que se la pinchó a Chaves. Cada vez que a Huracán le llegan le hacen daño: defensivamente hace agua y su arquero no siempre lo salva.

El complemento fue un tiro al aire. El Globo lo pudo haber empatado, así como pudo haber sufrido otro gol. Matías Cóccaro tuvo un buen cabezazo que Marinelli sacó a quemarropas, y Lucas Castro se perdió un insólito tanto para lo que es su calidad, pateando de frente al arco, pero tirándola muy por encima del travesaño.

El apuro nuevamente llevó a Huracán a tirar pelotazos que no le dieron resultado. Sí a Tigre, que sumó otro defensor y no pasó sobresaltos. Y de contraataque lastimó siempre. En la última del partido, Enzo Luna se perdió insólitamente el empate, tras un centro desde la izquierda.

Tigre consiguió su tercer triunfo al hilo jugando de local en el torneo, donde alcanzó los 19 puntos y lleva cinco sin perder. Así, de a poco va recuperando terreno cedido y se va metiendo en el lote de arriba: en la próxima fecha visitará a Gimnasia de La Plata. Mientras que Huracán se sigue hundiendo en el fondo con 13 unidades, y con una victoria en sus últimos 12 partidos: recibirá a Arsenal de Sarandí el próximo viernes.