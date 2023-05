Huracán, Estudiantes y Newell's juegan por Copa Sudamericana

Huracán buscará un triunfo ante Danubio que lo acomode como puntero del grupo más parejo de la Sudamericana. Es que tanto el Globo, como Danubio, Emelec y Guaraní de Paraguay sumaron tres puntos en las primeras dos fechas del Grupo B. El equipo de Diego Dabove es líder por diferencia de gol. Tras romper la mala racha de nueve fechas sin ganar en la Liga Profesional, el conjunto de Parque Patricios irá por una victoria en la Copa.

Enfrente, Danubio, que es dirigido por el ex-arquero de Atlético Rafaela Esteban Conde, lleva cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas seguidas. El entrenador tendrá una baja sensible: el enganche Franco "Cepillo" González, figura del seleccionado Sub 20 de Uruguay, no viajó a Buenos Aires con la delegación. Sin embargo, sí podrá contar con éstos futbolistas con pasado en el fútbol argentino: Sebastián "Papelito" Fernández (campeón con Banfield), Jonatan Álvez (ex Unión de Santa Fe) y Ribair Rodríguez (ex Boca).

Luego, Estudiantes va por una victoria que lo deje a un paso de la clasificación. El Pincha es líder del Grupo C junto a Bragantino, su rival de este martes, con 6 puntos cada uno. Oriente Petrolero y Tacuary, sin unidades, completan el grupo. El equipo de Eduardo Domínguez viene de vencer a Talleres y Platense por la Liga Profesional. El entrenador no podrá contar para este partido con Mariano Andújar (Daniel Sappa estará en el arco) y Santiago Ascacíbar (Fernando Zuqui irá en su lugar), ambos suspendidos.

1674353005399.jpg

Por su parte, Bragantino, que también quiere quedar a un paso de la siguiente fase, viene de caer por 3 a 0 contra Cruzeiro por la tercer jornada del Brasileirao. El conjunto brasilero tuvo un inicio regular en el campeonato con una victoria, un empate y una derrota pero en la Copa encuentra su mejor versión: goleó por 4 a 1 a Tacuary y 5 a 0 a Oriente Petrolero.

Por último, Newell's, puntero del Grupo E con 6 puntos, recibirá al escolta Santos de Brasil (4). El equipo rojinegro viene de empatar sin goles de local contra Argentinos Juniors por la Liga Profesional, donde se ubica en mitad de la tabla. Gabriel Heinze no contará con Gustavo Velázquez (será reemplazado por Facundo Mansilla), ni con el volante Cristian Ferreira, quien sería sustituido por Marcos Portillo. Además, haría tres cambios más: Brian Aguirre, Jherson Mosquera y Angelo Martino entrarían por Djorkaeff Reasco, Armando Méndez y Bruno Pittón.

newells.jfif

Por su parte, Santos tuvo un costoso comienzo del Brasileirao (un triunfo, un empate y una derrota), mientras que por la Copa Sudamericana le ganó a Blooming en Bolivia y empató con Audax en Brasil. Ahora, buscará dar el golpe en Rosario para adueñarse de la punta del Grupo E.