Reapareció Emiliano Vecchio. No, no por haber vuelto a jugar luego de la dura lesión que sufrió a fines del año pasado. El futbolista de 34 años confirmó su romance con Mercedes Blanco, hija de Víctor Blanco -presidente de Racing- y ex pareja del ídolo académico Lisandro López.