Huracán presentó a Facundo Sava como DT: "Sueño a lo grande"

"Agradezco a la dirigencia y (Daniel) Vega (Secretario Técnico) por la oportunidad, tenía ganas de venir acá porque de afuera se veía que es un club que va por buen camino. Me gusta como juega y tiene una hinchada impresionante. Estoy muy contento de estar acá", fueron las primeras palabras del Colorado.

Sava, de último paso por Sarmiento de Junín, donde estuvo sólo cuatro partidos "con la condición de que era por esa cantidad de encuentros, los dirigentes aceptaron y se consiguió el objetivo que era la permanencia", admitió que tenía ofertas del exterior y explicó las razones por las cuales eligió Huracán.

"Vi un equipo que quería ser protagonista en todas las canchas, que jugaba bien al futbol, compacto para atacar y defender, y a mí me gusta todo eso. Vamos a hacer lo posible para seguir por ese camino aportándole lo que fuimos adquiriendo en nuestra carrera como entrenador", dijo.

Y en segunda instancia destacó que "se mantuvo la mayor parte del plantel y creo que es la base del éxito. Eso ayudó también para venir acá porque es muy difícil ensamblar un equipo donde se van 12 jugadores y llegan otros 12". En ese sentido, Sava resaltó que "nos encontramos con un grupo de jugadores extraordinarios, muy compañeros y muy profesionales; un grupo que quiere crecer, que quiere ganar, que es valiente y que tiene valores con los que me siento identificado".

GDXC_LnXEAAt1g2.jpg Sava, junto a David Garzón (Presidente) y Daniel Vega (Secretario Técnico).

Por otro lado, el DT campeón de la Copa Argentina 2022 con Patronato aseguró que busca un "equipo protagonista" y que "el objetivo primero es salir a ganar todos los partidos", aunque se permitió aspirar a más: "Yo sueño a lo grande".

Con respecto al mercado de pases, reiteró que lo importante era mantener la base y que no necesitarán varias llegadas. Al mismo tiempo, explicó que "estamos evaluando a los jugadores que regresaron de sus préstamos, iremos tomando decisiones según cómo los vayamos viendo".

Y por último, realizó un balance sobre su carrera y dejó un mensaje: "De todo se aprende, he tenido momentos muy buenos y otros no tanto y de todos saqué cosas: mantener y mejorar las cosas que se han hecho bien y corregir lo que se ha hecho mal. Estoy en un momento en el que disfruto mucho lo que hago, tengo un cuerpo técnico maravilloso. Este club me abrió las puertas y me trató de manera maravillosa, sentirse querido es muy lindo, trabajaremos para devolver toda la confianza que depositaron en nosotros".

Hernán Galíndez, el primer refuerzo de Huracán

El arquero de 36 años llegó desde el fútbol ecuatoriano a cambio de 375.000 dólares por el 100% de su pase para suplir la baja de Lucas Chaves, que retornó a Argentinos Juniors. "Es un paso muy importante venir al fútbol argentino y a un equipo muy grande como Huracán", expresó.

galindez.jpg Hernán Galíndez, en su presentación en Huracán.

El argentino nacionalizado ecuatoriano, selección con la que jugó la última Copa del Mundo, resaltó que "estar en el seleccionado es lo más importante y quiero seguir teniendo un puesto hasta el próximo Mundial, necesito un plantel competitivo y veo que es lo que hay en Huracán".

Sobre sus primeros días en el club, el ex Aucas dijo: "El plantel me recibió excelentemente, me sentí muy respetado desde que pisé el vestuario y eso es muy importante. Hay un equipazo, puesto por puesto hay jugadores con los cuales se va a generar mucha competencia y eso beneficia al grupo".

¿El objetivo? Galíndez no dudó: "Intentaremos llegar lo más alto posible, clasificar a una copa internacional y pelear un título. Esta institución es demasiado grande". Al mismo tiempo, remarcó que "el Tomás A. Ducó es un estadio que transmite muchísima mística y que tiene una hinchada increíble que espero poder disfrutarla" y sentenció: "Han pasado grandes jugadores por Huracán y es una responsabilidad llevar esta camiseta pero la quiero tomar".

Embed Esta figu no la teníamos, ahora sí



Se empieza a llenar el álbum... ¡Bienvenido, Hernán!#VamosGlobo #HuracánYNadaMás pic.twitter.com/0AFT9d7ujt — CA Huracán (@CAHuracan) January 8, 2024

Por otro lado, el futbolista con pasado en Rosario Central y Quilmes reveló que sigue la liga argentina pese a no jugarla hace 12 años y reflexionó: "No sé si es revancha pero tenía muchas ganas de volver acá, porque aunque cuando me retire voy a vivir en Ecuador, hoy le doy la posibilidad a mi familia que vive acá de estar un tiempo juntos, Huracán me está cumpliendo ese sueño".

En ese sentido, sacó pecho alegando que "hoy tengo más de 500 partidos en Primera y por suerte he jugado todas las competencias, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa América y Mundial" y sintetizó: "Tuve ofertas de Brasil y Colombia pero quise venir a Argentina porque considero que esta liga me va a dar un desafío a la altura del momento de mi carrera".

galindez huracan.jpg Galíndez, junto al Secretario Técnico Daniel Vega.

Por último, cerró con un mensaje para los hinchas quemeros: "Les puedo prometer compromiso al 100%, no vengo a estar tranquilo ni ver qué pasa, vengo a pelear el puesto y ser el arquero que Huracán se merece, esta camiseta tiene mucha historia y es un privilegio ponérmela. No les puedo prometer no equivocarme, pero sí entrega, sacrificio y levantarme siempre".