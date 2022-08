Ian Escobar tras irse en ambulancia por un choque de cabezas: "Caí noqueado"

Ahora, el propio lateral izquierdo, que evolucionó bien, habló desde el hospital y contó cómo vivió este duro momento que le tocó protagonizar.

Embed ¡LA JUGADA QUE ASUSTÓ A TODOS! Ian Escobar de Aldosivi sufrió un impactante choque de cabezas con Iván Cazal de Lanús y cayó desplomado al piso. Atención a la inmediata reacción de Santiago Silva para asistir a su compañero. Tuvo que ser retirado en ambulancia. pic.twitter.com/rYN67zbODc — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2022

"Me levanté en el hospital y no sabía qué pasaba", comenzó Escobar en diálogo con TyC Sports y añadió: "Me dijeron que hablé en la ambulancia pero no me acuerdo nada, yo me levanté cuando me estaban haciendo la tomografía computada y ahí pregunté todo, no sabía dónde estaba".

Además contó que "no me acuerdo nada" de la jugada, sólo hasta la jugada previa al choque de cabezas.

Ahora, al verla dijo: "Caí noqueado, ahora tengo un huevo en la cabeza terrible". Y reveló: "Anoche no pude dormir nada porque me dolía mucho la cabeza, pero hoy amanecí bien".

ian-escobar-_862x485.webp "Le tengo que agradecer a Dios que no me pasó nada", dijo Escobar, quien en la imagen es asistido por el Tanque Silva.

Además, trajo más tranquilidad: "Me hicieron la tomografía y no salió nada". De todas maneras, el jugador del Tiburón se quedaría hasta el miércoles en observación. "Me quiero ir a la mierda (risas)", tiró el futbolista.

Por último, dijo que "hablé con todos, le agradecí a todos" y concluyó: "Gracias a Dios estoy bien, le tengo que agradecer que no me pasó nada".