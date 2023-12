Independiente cerró a su primer refuerzo, pero sufrió una baja

El Rojo le pagará cerca de dos millones de dólares a Argentinos Juniors por el futbolista paraguayo de 33 años, que firmará contrato en Independiente por tres años, es decir, hasta diciembre de 2026. Ávalos será así el primer refuerzo de Tevez de cara al 2024.

Reforzar la delantera era una de las prioridades del entrenador, que sumará con Ávalos una carta goleadora y de jerarquía, uno de los mejores 'nueve' del fútbol argentino. El atacante con pasado en Patronato convirtió 47 goles en 122 partidos en su ciclo en Argentinos Juniors: la mitad de esos tantos fueron en este 2023. Viejos son los trapos...

avalos4.jpg Gabriel Ávalos convirtió 23 goles en este 2023.

"Lo he seguido como futbolista y para un delantero tener un técnico de esas características y recorrido es muy bueno porque suma muchísimo. Si existe un interés importante de un equipo tan grande como Independiente me llena de orgullo", había dicho Ávalos recientemente en una entrevista con D Sports.

Sin embargo, Tevez pretende sumar otro delantero más, por lo que el Rojo también negocia con otros dos apellidos: Adrián Martínez, de gran temporada en Instituto -donde quedará libre a fin de año- pero que prioriza irse al exterior, y el juvenil de Atlético Tucumán, Ignacio Maestro Puch.

Por el atacante de la Selección Argentina Sub 20, Independiente negocia un préstamo con cargo y opción de compra, y no se descarta que entre en la negociación Sergio Ortiz, volante surgido de las Inferiores que fue de los puntos altos en 2023, pero que no será tenido en cuenta por Tevez. El 'Melli' podría pasar cedido al Decano.

Javier Báez, la primera baja de peso de Independiente

El defensor de 33 años finaliza su contrato el 31 de diciembre y si bien venía negociando con la dirigencia la renovación, quedaron lejos en los números. Así, en los últimos días el 'Pala' avisó que no extendería el contrato, y este viernes fue presentado como nuevo refuerzo de Cerro Porteño.

Con la partida de Báez, la llegada de un defensor de central, que ya era uno de los pedidos de Tevez, sube en la escala de prioridades del mercado de pases de Independiente.

Embed OFICIAL | Javier Báez es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero



¡Bienvenido al Más Popular, Javi! pic.twitter.com/6WmgSAo4qw — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) December 15, 2023



No es el primer futbolista que se va del club de cara al 2024, pero sí el único, hasta el momento, de los que entraba en los planes del entrenador. En ese sentido, el otro que finaliza su vínculo y negocia para renovarlo por un año más es Damián Pérez.

Son varios los que no seguirán: Patricio Ostachuk, Edgar Elizalde, Martín Sarrafiore, Sergio Ortiz, Baltasar Barcia, Agustín Mulet y Martín Cauteruccio. Fueron descartados por Tevez. Sarrafiore queda libre, Ortíz saldría a préstamo, Mulet volverá a Vélez, y Cauteruccio tiene ofertas de Quilmes y el recién ascendido Independiente Rivadavia de Mendoza.

También fue vendido Tomás Pozzo a Godoy Cruz, y varios juveniles de Reserva ya se desligaron contractualmente del club. Por último, Thomas Ortega también saldría a préstamo y Ayrton Costa, pese a ser tenido en cuenta por Tevez, podría irse: si se concreta su salida, Adrián Sporle -de última paso por el descendido Arsenal- sería su reemplazante.