Atento Boca, la Justicia falló: 13 mil socios votan aparte

Sucede que la jueza Alejandra Abrevaya hizo lugar a la medida cautelar presentada por la oposición y es por eso que los 13.000 socios, cuestionado spor la fórmula Ibarra/Macri, a tal punto que pedían que no voten, ahora lo harán pero en mesas separadas en donde habrá veedores judiciales y un conteo paralelo.

¿Cómo fue el paso a paso? En principio se votaba el sábado 2 de diciembre, pero por respeto a los socios judíos se trasladó al domingo 3. Luego apareció la primera denuncia por irregularidad de parte de Ibarra-Macri acusando que esos 13 mil socios habían pasado a ser activos durante la última gestión de una forma ilegal.

Allí, Abrevaya tomó riendas en el asunto y suspendió el derecho de los socios a elegir el futuro gobierno del Xeneize. Han pasado varios días desde entonces y en ellos el oficialismo organizó una marcha con socios e hinchas del club que se realizó desde el Parque Lezama a La Bombonera, con Riquelme, Giunta, Barijho y Soñora, entre otros exfutbolistas, presentes.

Ahí el actual vice de Boca señaló que la oposición "tiene ganas de intervenir el club", una de las frases más repetidas aquella tarde en La Boca. Tras este acto, la Cámara de Apelaciones revocó la medida cautelar que suspendió las elecciones y el club quedó habilitado para que se lleven a cabo con normalidad el domingo venidero.

Hoy la situación es distinta. La Justicia dictaminó que esos 13.000 socios discutidos podrán votar, pero lo tendrán que hacer de manera aparte y bajo observación. Algo que no cayó de buena manera en los dirigentes de la actual comisión de Boca y mucho menos en el candidato a presidente Juan Román Riquelme.

Es por eso que desde la dirigencia actual tomaron la decisión de apelar la Cautelar de la Jueza Abrevaya y todo pasará a la Cámara Civil nuevamente que hoy a última hora y a más tardar mañana, debe dar un veredicto acerca si revoca o no la cautelar. En consecuencia, no hay resolución a menos de 48 horas de celebrarse los comicios.

La fuerte respuesta del oficialismo en las redes oficiales de Boca

"En el día de hoy tomamos conocimiento que nuevamente el Señor Andrés Ibarra presentó ante la Inspección General de Justicia y la Justicia de CABA, dos nuevos pedidos de medida cautelar pretendiendo perjudicar el voto de 13 mil socios.



Queremos recordarle a todos los socios que el día lunes pasado, la Cámara Civil ya resolvió este mismo planteo porque de acuerdo al artículo 18 del Estatuto Social la medida cautelar no puede afectar los derechos adquiridos por los socios.

La Inspección General de Justicia, concordante con la resolución de la Camara Civil citada y de su propia resolución del día 5 de diciembre 2023, rechazó en el día de hoy el planteo efectuado por el Sr. Andrés Ibarra, por ser totalmente contrario a la ley y a los Estatutos del Club, ratificando la legalidad del llamado a elecciones y los padrones respectivos.

Como dijimos, el denunciante pidió que en la Justicia de CABA intervenga la misma señora Jueza que intervino en la denuncia anterior que fuera rechazada por la Camara Civil por ser contraria a la ley. Esta solicitud era llamativa al insistir con la misma magistrada.

Pero la respuesta a ello fue rápida, la señora jueza demostrando una clara connivencia con los mandatos de los señores Ibarra y Macri, ha dictado una nueva medida cautelar, pasando por arriba de lo dictaminado por la Cámara Civil el lunes pasado y de la Inspección General de Justicia, en el día de hoy y desconociendo el Estatuto de nuestra Institución.

Ya ha sido apelada la resolución por el Club Atletico Boca Juniors solicitando a la Cámara Civil que se haga cargo y resuelva con urgencia esta situación por ser de una gravedad institucional notable que crearan estos dos señores antes nombrados. Estamos convencidos que, como con la denuncia anterior, la Cámara Civil aplicara la ley, el derecho y la justicia, no permitiendo el accionar de aventureros que demuestran no tener limites en atropellar a la ley, la ética y la moral con tal de conseguir su fin que no es otro que perjudicar al socio y al Club Atletico Boca Juniors.

La denuncia burda y la resolución dictada por la señora jueza, dentro del último día hábil antes de las elecciones, solamente persigue hacer daño e intentar enturbiar la elección, causando temor y que los socios no vayan a votar. Es triste y vergonzoso ver que quienes quieren, como los señores Ibarra y Macri, representar al socio, demuestren claramente que su interés personal de apropiarse del Club como sea, esté por encima de la ley, del estatuto del club y de todos los socios.

Este domingo votamos todos porque es nuestro derecho".