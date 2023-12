Independiente negocia la llegada de dos delanteros

El primer nombre por el que la Comisión Directiva entabla negociaciones formales es Adrián Martínez. "Maravilla", de 31 años, fue una de las revelaciones del fútbol argentino: con el ascendido Instituto de Córdoba, convirtió 18 goles en 41 partidos, entre ellos a Boca, Racing y el propio Independiente, entre Liga Profesional, Copa de la Liga y Copa Argentina.

Martínez quedará libre de la Gloria cordobesa el 31 de diciembre y hace varias semanas que ya avisó que no renovará. Su intención es emigrar al fútbol extranjero para hacer una diferencia económica, y tendría sondeos del fútbol árabe. De todos modos, el Rojo hará un intento.

La dirigencia de Independiente le ofreció un contrato por dos años, y no es el único equipo del fútbol argentino que lo pretende, pero sí el que más chances tiene de incorporarlo en caso de que el futbolista decida finalmente quedarse en el país.

adrian-martinez-instituto_w862.webp Adrián Martínez, el delantero que pidió Carlos Tevez.

El segundo nombre es el de Gabriel Ávalos. El paraguayo, de 33 años, es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino y en Argentinos Juniors lleva 47 goles en 122 partidos. Además, es habitual en las convocatorias de la Selección de Paraguay, donde tiene dos tantos en 11 encuentros.

Su contrato en el Bicho finaliza diciembre de 2024, por lo que para quedarse con él, Independiente debería comprarle el pase al club de La Paternal. En ese sentido, la institución de Avellaneda no descarta incluir algún futbolista en la negociación, aunque no sería Ayrton Costa, un apellido que sonó como posibilidad.

avalos4.jpg Gabriel Ávalos, el otro nueve que quiere Independiente.

Tevez pidió cuatro refuerzos como prioritarios: un defensor central, un volante y dos delanteros. Aunque seguramente llegarán más futbolistas, sobre teniendo en cuenta la limpieza de plantel que hizo, en la que descartó a ocho jugadores: Patricio Ostachuk, Edgar Elizalde, Felipe Aguilar, Agustín Mulet, Sergio Ortiz, Baltasar Barcia, Martín Sarrafiore y Martín Cauteruccio. También Tomás Pozzo, que ya partió a Godoy Cruz.

En ese sentido, otras dos posibles incorporaciones son Nicolás Domingo, volante de 38 años con pasado en el club y de último paso por Patronato, y Diego 'Ruso' Rodríguez, arquero de buena campaña en Godoy Cruz, que llegaría con el objetivo de darle competencia en el puesto a Rodrigo Rey -además, Renzo Bacchia saldría a préstamo-.

Silvio Romero rompió el silencio

El delantero de 35 años regresó de su préstamo en Fortaleza, que no ejecutó la opción de compra, y al no ser tenido en cuenta por Carlos Tevez, deberá buscarse club. Sin embargo, el ex Lanús tiene contrato por un año más, por lo que se encuentra negociando la rescisión del vínculo con la dirigencia de Independiente.

“Fueron dos años muy buenos en Fortaleza, jugué 99 partidos. Tendría que volver a Independiente, pero voy a rescindir contrato. Por ahí es beneficioso para ambos porque el club tiene otras prioridades y yo quiero seguir compitiendo. Está todo dado para la semana que viene firmar la rescisión”, explicó Romero, en diálogo con Radio La Red.

silvio-romero_862x485.jpg Silvio Romero volvió a Independiente pero no será tenido en cuenta.

En la misma línea, remarcó que “siempre les fui claro a Independiente, nunca me intención fue irme libre del club, tampoco ahora" y dejó en claro que "vamos a llegar a un acuerdo para que las dos partes queden bien paradas, no es la idea aferrarme a un contrato porque sea bueno económicamente nomás”.

Romero reveló que "no hablé con el entrenador" pero lejos de entrar en polémicas, entendió la decisión y afirmó: "Tal vez la búsqueda pasa por otro lado, vi que jugaban con delanteros de otras características que las mías. Por ahí buscan eso, que es super respetable". De todos modos, deslizó que "creí que no hubo reciprocidad para buscar una vuelta como me hubiese gustado".

Por último, Romero dijo: "Desde mi lugar le deseo lo mejor a Independiente. Es un club enorme y aparentemente se están acomodando las cosas. En mi época era difícil ser capitán, pero teníamos un grupo muy bueno. Siempre estuvo lo grupal por encima de lo individual”.