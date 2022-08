Independiente no levanta: Godoy Cruz le empató con 10

Tenía todo para volver a ganar tras tres fechas y así empezar a despegar del fondo de la tabla. Es que, en un duelo parejo de situaciones, aunque eran más peligrosas las del local, se puso en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo con un gran cabezazo de Juan Manuel Insaurralde, después de un buen centro de Alan Soñora.

Además, Godoy Cruz sufrió a los cinco minutos del complemento la expulsión tonta de su defensor José Canales, quien recibió la segunda amarilla por empujar a Leandro Benegas. El Rojo contó 41 minutos con superioridad numérica y no solo no lo aprovechó en ataque, si no, que el Tomba le marcó y empató el partido: Tadeo Allende, en la primera que tocó al ingresar, lanzó un bombazo contra el palo.

Es cierto, Independiente a veces tampoco liga, como en esa jugada, que pobre, Milton Álvarez, que respondió bien siempre que se lo exigió, se estiró, pero no tuvo nada que hacer ante semejante remate. Ahora, dicho esto, no puede ser que el Rojo no se coma al rival con uno más. ¡Solo tuvo una clara en esos 41 minutos! Un remate de Insaurralde, sobre el final, que tapó... El Ruso Rodríguez... hincha y exjugador del club.

Por su parte, el Tomba, que mostró dominación del balón, una gran presión, dinámica y juego aceitado, tanto por el medio, como por la banda (aunque ni más ni menos que sin puntada final) en el primer tiempo, rescató un puntazo, dadas las condiciones.

Godoy Cruz e Independiente empataron, pero el Tomba se va con sabor a victoria y el Rojo... a derrota.