Independiente, entre reuniones por las elecciones y Falcioni

El objetivo de este nuevo encuentro será definir algunos detalles del cronograma electoral, como por ejemplo el padrón: por un lado, se verá si se mantiene como iba a ser en las postergadas del 19 de diciembre, mientras que otra de las posibilidades es actualizar los datos.

Estos cambios implican incluir a hinchas que dentro de este lapso hayan alcanzado la antigüedad mínima de tres años para votar, quitar a los socios fallecidos y a quienes se desasociaron durante 2022.

Además, hoy hubo una charla importante en el Rojo para definir el contrato de Julio César Falcioni, quien volverá al club tras la salida de Eduardo Domínguez y la renuncia de Claudio Graf.

La actual dirigencia quiere que el DT firme por un año, pero en el medio se discute una cláusula de salida para fin de año por un posible cambio de gobierno en las elecciones presidenciales.

Es que la agrupación que encabeza Claudio Rudecindo no está de acuerdo con la llegada del entrenador. En cambio, la lista de Fabián Doman sí dio el visto bueno para que el Emperador se haga cargo del equipo.

En cuanto a lo futbolístico, el equipo completó una nueva práctica de cara al partido contra Colón. El entrenamiento, a las órdenes de Serrizuela, contó con la plenitud de plantel, excepto Ivan Marcone.

Los futbolistas llevaron a cabo circuitos de fuerza/potencia en el gimnasio, activación técnica en campo, juegos de posesión, ataque Vs defensa y transiciones, según informó el sitio Infierno Rojo.

Por último, habló Daniel Montenegro, exmanager de Independiente, quien admitió que habló con Ricardo Gareca y Gabriel Heinze para ofrecerles el cargo de entrenador tras la salida de Eduardo Domínguez.

"Hable con Gareca y tuvimos una charla muy positiva, quedó en contestarme", comentó Rolfi sobre el extécnico del seleccionado peruano en declaraciones televisivas.

"Heinze no me dijo que no. El "Gringo" es una persona muy especial pero ha cambiado mucho en el último tiempo, es importante que gente como él este en el fútbol argentino", dijo, en tanto, sobre el exdefensor de la Selección argentina.

A su vez, respecto de la decisión de contratar a Julio César Falcioni para que tome nuevamente las riendas del primer equipo, dejó en claro que no lo hubiese fichado de haber seguido en su cargo.

"Julio (Falcioni) no tiene nada que ver en mi decisión, yo no me voy porque vuelve él, sino que lo hago porque ya estaba todo muy desgastado", aclaró.

El exmediocampista de Independiente aseguró, además, que luego de la salida del "barba" Domínguez como técnico "las cosas cambiaron mucho" en la institución de Avellaneda, comandado por el presidente Hugo Moyano.