Independiente revivió y volvió a ganar tras 12 partidos

No era un partido para lucirse ni desfilar. Independiente no está para eso. Lejos quedó el paladar negro. Porque la urgencia de resultados pesa, porque el entrenador no pregona ese estilo, y porque los jugadores no son los ideales para llevar adelante un juego vistoso. Y el contexto hace que las piernas pesen, sobre todo si pasan los minutos, el gol no llega y la gente empieza a murmurar.

Por eso era ganar como sea. Revertir la mala racha y arrancar de nuevo. Y el Rojo lo hizo, volvió a sonreír. No fue ningún espectáculo, pero trabajó el partido y justificó la victoria. Cuando Herrera marcó el final, el desahogo fue total. Una mochila menos para un plantel que carga que con sus limitaciones, pero también con las de un pasado reciente que no le da tregua a la camiseta.

En un primer tiempo dinámico y de ida y vuelta, Independiente encontró un gol tempranero con un penal cometido por una mano de Alex Ibacache que Martín Cauteruccio capitalizó a los 8 minutos de juego. Poco y nada en los primeros 45', donde Belgrano manejó la pelota pero no lastimó, y el local se conformó con esa ventaja parcial.

El complemento fue otra historia. Hasta el descanso, el detalle del penal era la única diferencia entre los dos. Pero la segunda mitad fue decididamente de Independiente, que adelantó las líneas, se adueño de la pelota, y generó varias chances claras de gol. Cazares tiró un mano a mano afuera, Cauteruccio erró un insólito gol de frente al arco, y Losada le tapó un remate a Cuero y un cabezazo a Barreto.

Los de Zielinski no sufrieron sobresaltos, y no daba la sensación de que el Pirata pueda llegar a empatarlo. Pero el Rojo, que varias veces en el torneo empezó ganando y no logró sostenerlo, necesitaba liquidarlo para estar tranquilo. Y a falta de precisión arriba, lo consiguió con un nuevo penal por mano sobre el final, que Caute volvió a cambiar por gol.

Triunfo de oro para el Rojo, para empezar a remontar una situación que parecía no tener señales de retorno, y para descomprimir un clima extremadamente caldeado. Los hinchas, que en la semana se sumaron a la colecta de Santiago Maratea para saldar las deudas del club, llenaron la cancha, y hasta repartieron aplausos, algo impensado una semana atrás.

Buen partido de los centrales, buen desempeño de Barcia jugando como lateral derecho -posición que no es la suya-, sacrificio y criterio para manejar la pelota del juvenil Ortiz, uno de los más aplaudidos, y doblete de Cauteruccio, que no jugó un gran partido y le faltó fineza para definir algunas contras, pero que con toda su experiencia agarró dos pelotas pesadas y las mandó a la red.

Independiente llegó a 13 puntos y se despegó del fondo, aunque debe seguir por esta senda para seguir escalando posiciones: en la próxima fecha visitará a Argentinos Juniors. Belgrano de Córdoba se quedó en 24 unidades y no pudo aprovechar los empates de River y San Lorenzo para acercarse arriba: en la siguiente jornada recibirá a Atlético Tucumán.