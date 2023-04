La enfermería de Racing: se lesionaron otros tres titulares

A días del encuentro por Copa Libertadores contra Flamengo -el próximo jueves-, un duelo vital para empezar a definir el porvenir de la Academia en el grupo, tres piezas fundamentales para el engranaje de Gago se sumaron a la larga lista de ausentes que tiene el DT por problemas físicos.

Piovi sufrió una lesión de grado 2 del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda y estará un mes afuera de las canchas, por lo que no solo se perderá el choque con el Mengao sino también la cuarta fecha de Copa y varios compromisos por la Liga Profesional.

El defensor se lesionó a los 27 minutos del segundo tiempo, producto de un choque con Guillermo Fernández, y entre lágrimas se fue sustituido. El ex Colón había regresado recientemente a las canchas luego de una distensión que lo había marginado también por un mes de las competencias.

Embed [PARTE MÉDICO]



Jonatan Gómez: lesión muscular grado 2 en el gemelo interno, miembro inferior izquierdo.



Gonzalo Piovi: lesión grado 2 del ligamento colateral medial, rodilla izquierda.



Facundo Mura: herida contuso cortante en región fronto-parietal izquierdo; requirió sutura. pic.twitter.com/lvv9ZHmhTc — Racing Club (@RacingClub) April 30, 2023

Mura presentó una herida contuso cortante en la región fronto-parietal izquierdo que requirió sutura, pero su presencia el jueves no corre riesgos. Esto fue debido al codazo que le propinó Sebastián Villa en el comienzo del segundo tiempo, y que obligó al lateral derecho a ser reemplazado, con el rostro lleno de sangre, por Iván Pillud.

Por último, Gómez padeció una lesión muscular de grado 2 en el gemelo interno, miembro inferior izquierdo, y la recuperación le demandará cerca de tres semanas, por lo que su vuelta se podría estimar para el choque con Aucas en Ecuador, por la cuarta fecha de la Libertadores.

Pensando en el compromiso con Flamengo, Gago tiene que analizar cómo reemplazar a Piovi y Gómez. En ese sentido, la buena noticia es que Gabriel Rojas volverá a estar disposición tras dejar atrás una sobrecarga muscular, y que Juan Nardoni, expulsado en La Bombonera y que no podrá estar ante Talleres, sí jugará contra el Fla. Tampoco tendrá a Maxi Moralez, que vio la roja con Aucas.

Así, quien pica en punta para completar el mediocampo junto a Aníbal Moreno y Nardoni es Nicolás Oroz. Mientras que con la vuelta de Rojas en lugar de Piovi, la otra variante en defensa podría ser el ingreso de Pillud u Óscar Opazo por Mura.

Racing no tuvo descanso: en la práctica del domingo, quienes jugaron más de 45 minutos ante Boca hicieron tareas de recuperación. El resto de los futbolistas realizaron trabajos aeróbicos dentro del Cilindro, y Edwin Cardona, perfilando su vuelta a las canchas, hizo tareas en el campo de juego.

La palabra del capitán Sigali tras la derrota de Racing ante Boca

"Tenemos que volver a hablar, a seguir trabajando. Es lo único que nos queda. Este es un equipo que se había acostumbrado a jugar bien y sin embargo en los últimos partidos eso no sucede. Son cosas de los jugadores que entramos al campo, cosas que no nos salen. Y bueno, hay que poner el pecho, la cara. Apretar los dientes y juntar fuerzas para salir de esta racha".

"Es un momento que sabía que podía llegar. No siempre son todos los momentos buenos. Hay que creer para que esos buenos momentos vuelvan a llegar. Obviamente que no nos gusta vernos así, ni tampoco tan lejos de la punta. Hemos perdido mucho terreno. No estamos ganando, no estamos encontrando ese funcionamiento que teníamos. Pero es pura y exclusivamente de los jugadores".

"Estos son los momentos en que más necesitamos a la gente. Los hinchas son muy importantes, así que obviamente estoy seguro de que el jueves van a ir a apoyarnos como siempre lo hicieron y siempre lo hacen. Que tengan en claro eso que de verdad que los necesitamos y mucho".

"Entramos mal. Otra vez, en 10 minutos nos hacen dos goles. Hay que trabajar sobre eso, en el inicio de los tiempos. Fue la semana pasada, fue hoy nuevamente... Así que bueno, hay que trabajar en eso otra vez".

"¿Qué voy a decir del árbitro? Depende de ustedes (los periodistas), lo que quieran decir ustedes. Pura exclusiva depende de ustedes. Díganlo ustedes, yo no lo puedo decir. Se habló Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. De que no era penal contra Independiente, y bueno, lo crearon ustedes. Ustedes lo hablaron toda la semana, todos los días, y bueno, ahora depende de ustedes, de todos, no solamente de los que están acá, sino del día a día de ustedes. Son ustedes los que lo generan, son ustedes los que generan todo eso. Si tienen ganas o no tienen ganas de hablar, depende de ustedes".

"Siempre respaldamos a Gago, creo que no hay ningún tipo de duda. Nunca. Nunca, nunca hubo duda. De parte mía ni del plantel nunca jamás hubo duda. No sé por qué esa pregunta. Pero bueno, te la respondo por respeto. Pero nunca, nunca hubo duda".