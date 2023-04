Santi Maratea dijo que la colecta para Independiente es un trabajo

“¿Ustedes saben la responsabilidad penal que yo tengo como fiduciario? La gente me dice: ‘Ay, Santi, deberías hacerlo gratis’. ¡Hacelo gratis vos, amigo! ¿Sabés la presión que tengo para que todo esto salga bien y para que no haya problemas para que yo, por ejemplo, no termine preso?”, comentó el influencer.

“Yo tengo 30 años ya. Tengo buenas intenciones, pero entiendo que no todas son buenas intenciones y a este laburo lo estoy haciendo yo. Hace tres semanas que vengo sin dormir o dejando cosas de lado para poder hacer esto. Creo que está clarísimo, ¿no?”, agregó, antes de explicar en qué gastaría sus ganancias.

“Lo único negativo para mí de esto del 5 por ciento y de que el fiduciario cobra plata es que, si yo cobrase esa plata, todo el mundo va a saber que la tengo y eso me parece bastante inseguro, así que no me dejan otra opción que, apenas la cobre, comprarme una casa", confesó.

P77RGMOVJ5GNTJGMUPY3LOMYD4.jpg Santi Maratea dijo: "La gente me dice ‘deberías hacerlo gratis’. ¡Hacelo gratis vos!".

"No está bueno que si cobrás, la gente lo sepa"

"Digo... ‘Ay, qué problema, Santi. Ay, no, pobre Santi, mirá lo que le hicimos. Se tuvo que comprar una casa con pileta’. La parte incómoda de todo esto yo la expongo sin problema, pero bueno, no está bueno que si cobrás esa plata la gente lo sepa”, agregó.

“No necesito decir ‘donaré todo lo que gane a tal lugar’ para que me crean que no soy un sorete. Veré qué hago con esa plata si me llega. Ya me conocen: a mí, si me das plata, hago cosas piolas. Y por último llamo a la reflexión: siendo transparente y contando que me voy a llevar esta plata, es mucha menos plata que si yo fuese un mentiroso que dice no, yo me voy a llevar el 1 por ciento", continuó el influencer.

"El problema no es la plata, sino las mentiras y la corrupción. Hay personas que quieren embarrar lo que hago, pero no van a poder y por eso estoy tranquilo”, cerró Maratea, quien cree que en dos o tres semanas se podrían llegar al objetivo de la colecta: juntar los 22 millones de dólares que debe Independiente.

maratea-y-santoro_416x234.webp Maratea ya está metido en el mundo de Independiente.

Cuánto dinero puede ganar Maratea

Tras decir en la presentación oficial de la colecta que el 5% de lo recaudado sería para gastos, Maratea se desdijo en redes sociales y aclaró: “Me parece un poco invasiva la pregunta, pero te la voy a responder. Yo me llevo el 5 por ciento y el resto de los gastos no lo sé".

"Voy a averiguar los costos de abogados, contadores, auditores, escribanos, trámites, pero sigue siendo el 5 por ciento. Es como que te diga que lo mío más todos los otros gastos es el 5.8 por ciento, te estoy redondeando para que entiendas. Esa es la verdad, ¿qué te voy a decir? Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes”, agregó el influencer.

Referencia-8-4.jpg

“Si juntásemos 8800 millones de pesos, que es lo que hoy equivale a 20 millones de dólares al dólar MEP, yo ganaría 400 millones de pesos. Es una locura. A mí me dijeron: ‘Santiago, vos tenés que decir que esto es una obligación legal’, pero yo voy a decir que me enteré de esto firmando el fideicomiso porque el fiduciario, o sea yo, cobra ya que es una obligación que así sea”, aseguró Maratea.

A tres días de comenzar la colecta, Santi Maratea ya se aseguró ganar 30 millones de pesos porque la colecta ya recaudó 600 millones de pesos. Es decir, lograron el 14% de lo propuesto. ¿Podrán llegar a los 8800 millones de pesos para pagar todas las deudas del club? Se conocerá en las próximas semanas.