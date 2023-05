Independiente: Ricardo Zielinski probó varios cambios en el equipo titular

Independiente recibirá a Tigre el próximo sábado a las 15.30, en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Y en el entrenamiento de este miércoles, Zielinski propuso una práctica de fútbol en la que plasmó una posible formación para el duelo, con dos cambios con respecto al 11 que viene de empatar 2-2 afrente a Argentinos Juniors.

La primera modificación que hizo el DT fue el ingreso de Luciano Gómez en lugar de Juan Cazares, quien llegó tarde a la práctica a causa del tránsito, según esgrimió al llegar. Con el lateral derecho en cancha, Baltasar Barcia se adelantó y ocupó la posición del ecuatoriano como volante por izquierda.

La segunda variante fue Kevin López por Iván Marcone: el capitán sufrió una molestia en el posterior de la pierna derecha que no le permitió terminar el entrenamiento del martes y, a la espera de la realización de los estudios médicos que determinen si hay lesión o no, no trabajó con el grupo.

Más tarde, Zielinski hizo dos nuevas modificaciones, metiendo a Agustín Mulet por el ex Quilmes López, y al juvenil Nicolás Vallejo en lugar de Gómez, devolviendo a Barcia al costado derecho de la defensa. El resto del equipo fue el mismo que casi se lleva un triunfo de La Paternal.

Así, un posible equipo de Independiente para recibir a Tigre podría ser con: Rodrigo Rey; Luciano Gómez o Baltasar Barcia, Sergio Barreto, Cristian Javier Báez, Ayrton Costa; Brian Martínez, Sergio Ortiz, Iván Marcone o Kevin López o Agustín Mulet, Nicolás Vallejo o Baltasar Barcia; Matías Giménez Rojas y Martín Cauteruccio.

La CD definió cuándo se elegirá al nuevo presidente de Independiente

El martes por la noche la Comisión Directiva de Independiente tuvo una reunión en la que se determinó que la designación del nuevo presidente del club, luego de la renuncia de Fabián Doman y el la presidencia temporal todavía vigente de Néstor Grindetti, será en la Asamblea de Presupuesto, que se realizará a mediados de junio, es decir que no habrá una asamblea específica para resolver quién toma el mando.

Por el momento, todos los caminos conducen a que el propio Grindetti sea quien se termine haciendo cargo definitivamente de la presidencia, aunque el intendente de Lanús reconoció que "primero voy a esperar que se resuelva si soy candidato a gobernador o no y en función de eso tomaremos una definición".

"Por ahora estoy 100 por ciento dedicado a Independiente. Estoy trabajando full time para meterle con todo. Al club hay que reestructurarlo, cambiar sistemas, reordenar, planificar, hay que hacer muchas cosas y ya las estamos haciendo", comentó Grindetti con Newsweek Argentina. El funcionario de Juntos por el Cambio se tomó licencia de su cargo en la intendencia de Lanús, la cual finalizaría en los próximos días.