Insúa probó con Barrios y define al reemplazante de Bareiro

El 'Perrito' se recuperó de la molestia en el isquiotibial de su pierna derecha que lo marginó del último encuentro (empate 1-1 frente a Unión de Santa Fe antes del parate por fecha FIFA) y en el entrenamiento de este jueves, Insúa lo probó con los titulares.

Los dos que no estuvieron en el ensayo que dispuso el Gallego fueron Adam Bareiro y Carlos Sánchez, quienes no estarán disponibles debido a que fueron expulsados en el partido con el Tatengue.

adam-bareiro_w862.webp Adam Bareiro, la sensible baja de San Lorenzo para el clásico con Racing.

En ese sentido, Barrios será el reemplazante del paraguayo, mientras que Iván Leguizamón sustituirá al colombiano. Y el cambio de nombres implicará también un enroque de posiciones: Gonzalo Maroni, que en Santa Fe fue parte del tridente ofensivo, bajará para compartir el eje con Jalil Elías. A su vez, Federico Girotti será el centrodelantero.

Así, el posible equipo de San Lorenzo para recibir a Racing sería con: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Campi, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcom Braida; Nahuel Barrios, Federico Girotti e Iván Leguizamón.

Adam Bareiro palpitó el clásico con Racing

"Me estoy lamentando porque no voy a poder estar, pero me toca apoyar desde afuera. La jugada de la segunda tarjeta amarilla me da un poco de bronca porque trato de hacer una falta táctica pero el árbitro no lo vio de la misma manera y me dejó sin jugar este partido", afirmó el paraguayo sobre su expulsión, en diálogo con ESPN.

"Va a ser un partido muy difícil porque ellos juegan muy bien y tienen un técnico que exige y que le gusta salir jugando", analizó sobre Racing. Y aseguró: "Nosotros tomamos todos los partidos como una final y creo que ambos equipos nos jugamos muchas cosas en este partido porque los clásicos te determinan para seguir avanzando y sumando puntos".

Por otro lado, Bareiro destacó la esencia del equipo de Insúa: "Armamos un plantel muy sólido, muy firme. No me puedo quejar de nadie porque todos los días se viene a demostrar el mismo sacrificio de siempre, tratamos de ser sólidos en el aspecto defensivo porque costó mucho estar en este momento".

Y sobre el DT, agregó: "Si hay algo bueno que tiene este cuerpo técnico es darle confianza a los jugadores que se sacrifican mucho, y el plantel de San Lorenzo es de un equipo sacrificado, que no da ninguna pelota por perdida, es lo bueno que sacaron de nosotros". "Cuando me tenga que sacrificar y bajar de 4 o 5 lo voy a hacer porque me caracterizo por eso", cerró Bareiro.