El ídolo de Racing no quiere que se repita el escándalo de la definición del Trofeo de Campeones del año pasado: hubo muchas peleas entre los futbolistas y siete del Xeneize y tres de La Academia fueron expulsados. De hecho, el partido se concluyó antes porque el equipo de Hugo Ibarra quedó con seis jugadores.

La postura de no volver a dar un espectáculo de tal bochorno es también de Boca. El lateral de Racing anunció que volverán ambos planteles desde Arabia Saudita a la Argentina en el mismo avión. “Antes de ser jugadores de fútbol, somos personas y somos inteligentes para seguir comportándonos más allá del resultado”, aseguró.

"Nos tenemos que cuidar entre nosotros. No va a pasar nada en el vuelo. Ya está hablado, definido. Nos vamos a respetar mutuamente", agregó Pillud, quien compite con Óscar Opazo el puesto de lateral derecho de Racing en la Supercopa Internacional.

"Favorito, creo que los dos. Boca siempre es Boca, acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Nosotros, la verdad, me da orgullo hablar de este grupo y este club porque estos últimos años ha estado a la altura de los grandes", comentó sobre el duelo.

Por último, Pillud, que a sus 37 años va por su quinto título en Racing, comentó sobre su futuro: "Me quedan seis meses más, lo voy a pensar en junio. Pero tengo muchas ganas de seguir, juegue o no. Es un club al que amo profundamente y, desde que vine de afuera, es el primer club que me abrió la puertas. Quiero seguir aportando mi granito de arena y seguramente mi carrera termine en Racing".