Javier Mascherano palpitó el Preolímpico y habló de 'Colo' Barco y Echeverri

"Estamos bien, contentos, con mucha ilusión de poder hacer un buen campeonato. La preparación empezó en septiembre, aprovechando las tres fechas FIFA para empezar a ver chicos. Nos sirvió para ir conociéndolos, hacer diferentes partidos, y a partir del 5 de diciembre empezamos con al etapa final, con un filtro de los jugadores que habíamos visto y terminamos en esta lista", aseguró Mascherano, en diálogo con TyC Sports.

En la misma línea, agregó: "Las sensaciones durante este mes y poco es muy buena. Tuvimos dos amistosos con Ecuador donde el rendimiento fue muy bueno y los que tuvimos ahora con equipos de primera el equipo siguió en crecimiento. Estamos muy conformes. Llegamos con un buen rodaje de minutos, que era lo que más nos interesaba, porque muchos de los chicos están en pretemporada y tenemos que hacer un trabajo diferente. Hicimos muchos amistosos porque nos preocupó eso".

Argentina tendrá un jugador menos por la venta de Julián Malatini al Werder Bremen, que no lo cederá. "No es lo ideal porque cuando planificás el plantel, lo ideal es doblar jugadores en todas las posiciones. Malatini nos daba la oportunidad de cubrir dos, de central y a veces de lateral, como lo hacemos también con Luján. Del lado derecho nos quedaron tres jugadores para dos posiciones. Ahora tendremos que improvisar, saber encontrarle alguna vuelta, que tenemos jugadores para eso pero no es lo ideal", analizó.

julian malatini.jpg Por la baja del defensor Julián Malatini, Argentina tendrá solo 22 integrantes en su plantel.

Por otro lado, el Jefecito se refirió a la conflictiva salida del 'Colo' Barco de Boca: "Son temas personales y no estoy en el día a día de lo que ha pasado entre Boca y Valentín y tener una postura de todo esto sería irresponsable de mi parte. Mi opinión es que, cuanto menos ruido haya y más tranquilo esté todo, mucho mejor. Al final no terminan ser chicos de 20 o 21 años y este tipo de cosas terminan afectando, aunque ellos crean que no".

"Todo el mundo tiene derecho a expresarse y contar su verdad. Valentín es un chico introvertido, no suele demostrar y mantener un tono equilibrado en sus posturas, no es alguien que exprese demasiado. Espero que este tema no le afecte y pueda jugar con la tranquilidad que lo suele hacer", sumó.

A su vez, explicó cómo se dio la convocatoria del 'Diablito' Echeverri, tras la lesión de Pedro De la Vega. "Habíamos hablado con él cuando lo convocamos para explicarle nuestro pensamiento. Lo primero que hicimos es tratar de que hablen entre dirigentes. Una vez que tomamos la decisión de que el reemplazo iba a ser él, Tapia se comunicó con el presidente de River para preguntarle si existía la posibilidad porque era algo excepcional, no una convocatoria normal. Cuando tuvimos el visto bueno, lo convocamos", reveló.

Claudio-Echeverri.jpg Claudio Echeverri se ganó la convocatoria de Mascherano tras romperla en el Mundial Sub 20.

Sobre la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina, al menos hasta la Copa América, destacó: "Más allá de que es el técnico que nos ha dado la posibilidad de ser campeones del mundo, es la pieza clave de todo ese proceso que tiene que ver con la Mayor pero también con las juveniles".

"Es una alegría ver que las cosas se van normalizando y que todo transcurra de manera natural y normal. Es lo que queremos porque si hay alguien que tiene que ver con todo lo bueno que le ha pasado a la Selección Argentina es el Gringo y a nivel personal es una fuente de consulta todo el tiempo", manifestó. Y deseó: "Ojalá que esté todo bien y lo podamos tener por muchos años más".

Por último, se expresó sobre la chance de que Messi y Di María participen de los Juegos Olímpicos. "Falta tanto para los Juegos Olímpicos que ni siquiera lo hablamos. Obviamente que, llegado el momento y está la posibilidad, Leo y Ángel se han ganado el derecho a elegir lo que quieren hacer en la Selección y las puertas están abiertas. No he hablado con ellos porque primero tenemos este torneo que nos clasifica, tenemos la cabeza puesta en esto", sentenció.