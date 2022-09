Javier Mazza: "Tenemos que recuperar el estilo de Independiente"

Y en diálogo con DIARIO POPULAR explicó los ejes prioritarios de su gestión si llega a ser el elegido por los socios, contando entre ellos el de “recuperar el estilo futbolístico” que hizo grande a la institución en su historia. “Antes que todo amo Independiente”, remarca.

-Como candidato de la lista oficialista lo van a asociar con la gestión de Hugo Moyano, que no culmina precisamente con la aprobación de los socios e hinchas. La pregunta es doble: ¿Qué evaluación hace de estos dos períodos de Moyano? ¿Y si representa una carga o un peso para su candidatura?

-Lo dividiría. Lo que es el Club Atlético Independiente Asociación Civil es aprobado. Con infraestructura de todo tipo, con los activos que esta gestión puso en materia de infraestructura: estadio, Villa Domínico, Wilde, la sede de Boyacá que se estaba por rematar. Hasta el más acérrimo opositor te va a decir que si asume no tienen que pensar en cuánto tendrá que gastar en infraestructura. En lo futbolístico, deficitario. En lo institucional aplazado, porque Independiente no ha podido tener elecciones en un año. Yo me siento orgulloso de ser el candidato de la Agrupación Independiente, porque la historia de esta agrupación como conducción en el club es gloriosa. Y además le abrió las puertas a hombres y mujeres que nunca participamos e incluso fuimos críticos de la gestión.

-¿Cómo explica este presente deportivo del club?

-Independiente hace tiempo que está en un camino muy sinuoso, hace tiempo que perdió el estilo más allá de algún logro deportivo, pero el estilo lo perdió. Y después cuando empiezan las urgencias ya después es difícil exigir estilo cuando la gente pide ganar. Pero el hincha de Independiente sigue privilegiando el juego antes que el resultado.

-¿Si fuera presidente sería una prioridad recuperar el estilo futbolístico?

-No propondría a la comisión directiva elegir un secretario técnico Pero lo primero que vamos a elegir es un secretario técnico.

-Entonces no tiene buenas noticias para Julio Falcioni….

-Si, ¿por qué no? Hoy hay que respetarlo a Julio.

- ¿Pero tendría chances de continuar en el cargo?

-Depende de qué evaluación haga la secretaria técnica. Pero sobre la mesa tiene que estar seriamente el proyecto de recuperar el estilo de Independiente.

-Como licenciado en economía, ¿puede explicar la grave situación económica del club, con un pasivo superior a los 30 millones de dólares? ¿Quién es el responsable?

-Hoy veo más dificultades desde los ingresos que de los gastos. Hay un presupuesto para el fútbol profesional que lo convierte en un equipo medianamente competitivo o no competitivo. ¿Por qué? Porque faltan ingresos, faltan ingresos de la televisión y está bajísimo de sponsors. Independiente en su historia hizo grande a empresas por lucir su publicidad en el pecho de la camiseta.

-Rechaza la figura de las Sociedades Anónimas en el fútbol pero al mismo tiempo habla de que haya responsabilidad patrimonial por parte de los dirigentes. Suena contradictorio ideológicamente.

-No, solo se trata de ser responsables.

-¿Entonces solo los ricos pueden presentarse como candidatos en Independiente?

-No, absolutamente no. Veamos el ejemplo de Boca y después discutamos las formas. Estás administrando fondos de otros. En la última reforma del estatuto propuse la responsabilidad patrimonial y no la quisieron poner. Tampoco que se vote en todos lados y no solamente en la sede del club. Entonces después termina votando el 20 por ciento del padrón.

-¿Cuáles serían tus primeras medidas de gestión si te eligen presidente de Independiente?

-Cuatro acciones, no medidas. Refinanciar el pasivo, equipo para refinanciar el pasivo sobre todo lo más urgente desde lo financiero. Buscar sponsor de corto plazo para cubrir los baches y la mejora en el presupuesto del fútbol profesional. La elección de la Secretaria Técnica y el cierre del concurso de Acreedores. Esas serían las primera cuatro acciones de nuestra gestión.

“Doman representa el modelo de las sociedades anónimas"

-Le pidió a los socios que no vayan a votar solo con bronca porque cuando lo hicieron eligieron a Javier Cantero. ¿Cuál es el mensaje? Y, guarda que cuando la gente fue a votar solo con bronca y sin mirar las propuestas eso le dio al club el descenso y ahora puede llegar la privatización.

-¿Está hablando genéricamente o de algún candidato de esta elección?

-Sí, sí, digo que Fabián Doman representa el modelo de sociedades anónimas en los clubes porque es lo que defiende. Y tienen todo el derecho de pensarlo.

-Doman va a decir que no propone eso.

-Pero si lo escriben. No necesita que hablen de Sociedades Anónimas, alcanza con ver que en la plataforma dicen “escuela autárquica”. Eso significa que la escuela se arregle con lo que tiene.

Hoy la Escuela de Independiente tiene 1300 chicos en todos los niveles y 300 empleados entre trabajadores docentes y no docentes. Y el club financia la mitad de las cuotas del colegio. La gene paga la mitad de que correspondería. Esa es la función social que tiene una institución. que no esté convencido de que eso es lo que hay que hacer. Después lo podés lograr en mucho tiempos o no.