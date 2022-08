Javier Saviola: "Me encantaría en un futuro dirigir a River"

Javier Saviola, quien trabaja en las Inferiores del Barcelona, reveló que le gustaría dirigir River: "Ilusiona a todos porque es un equipo grande y es donde nací".

Javier Saviola, quien desde hace unos pocos días trabaja en las Inferiores del Barcelona, reveló su sueño de ser entrenador de River: "Sinceramente hoy no se me pasa por la cabeza, pero en un futuro podría ser. Me encantaría porque nací en el club”. El Conejito, a sus 40 años, es asistente técnico del Juvenil A del Barsa (jóvenes de 17 a 19 años). "Para mí es un desafío importantísimo porque los chicos están a un paso de la Primera y ellos lo saben”, comentó sobre su nuevo laburo.